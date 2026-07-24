Chris BrownReprodução / Instagram
O cantor, de 37 anos, seria julgado ainda este ano sob a acusação de atingir o produtor com uma garrafa de vidro. Durante a audiência no Tribunal da Coroa de Southwark, Chris e o corréu Omololu Akinlolu, de 40 anos, falaram apenas para confirmar os nomes e admitir a participação na confusão.
Os dois também respondiam por tentativa de causar lesão corporal grave e agressão com lesão corporal. Chris ainda havia sido acusado de portar uma arma branca. Ambos negaram essas acusações.
Após a confissão, a promotora Heidi Stonecliffe retirou as demais denúncias e informou que eles não irão a julgamento. A sentença pela participação na briga será anunciada em 26 de outubro.
Segundo a imprensa internacional, a audiência durou menos de cinco minutos. Na saída do tribunal, Chris recebeu aplausos de fãs, que gritaram "Breezy! Breezy!". O artista também distribuiu autógrafos.
Para os promotores, o cantor participou de um "ataque não provocado" contra Abraham. "Este foi um ataque brutal e não provocado cometido por Brown e Akinlolu em uma boate lotada, onde Brown usou uma garrafa de vidro como arma para atingir a cabeça da vítima duas vezes", declarou Claire Campbell.
Em maio de 2025, Chris teve a fiança negada após ser preso, fato que colocou em dúvida a continuidade da turnê mundial "Breezy Bowl XX". Dias depois, ele deixou a prisão após o pagamento de £ 5 milhões, cerca de R$ 33 milhões.
Entenda o caso
A briga ocorreu na boate Tape, na região de Mayfair. Omololu Akinlolu, também conhecido como Hoody Baby, atuava como preparador vocal do cantor.
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