Chris BrownReprodução / Instagram

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Letícia Montrezor
Rio - Chris Brown se declarou culpado, nesta sexta-feira (24), da acusação de participação em uma briga contra o produtor musical Abraham Diaw em uma boate de Londres, na Inglaterra. O caso ocorreu em fevereiro de 2023, no clube Tape, localizado no bairro de Mayfair.

O cantor, de 37 anos, seria julgado ainda este ano sob a acusação de atingir o produtor com uma garrafa de vidro. Durante a audiência no Tribunal da Coroa de Southwark, Chris e o corréu Omololu Akinlolu, de 40 anos, falaram apenas para confirmar os nomes e admitir a participação na confusão.

Os dois também respondiam por tentativa de causar lesão corporal grave e agressão com lesão corporal. Chris ainda havia sido acusado de portar uma arma branca. Ambos negaram essas acusações.

Após a confissão, a promotora Heidi Stonecliffe retirou as demais denúncias e informou que eles não irão a julgamento. A sentença pela participação na briga será anunciada em 26 de outubro.

Segundo a imprensa internacional, a audiência durou menos de cinco minutos. Na saída do tribunal, Chris recebeu aplausos de fãs, que gritaram "Breezy! Breezy!". O artista também distribuiu autógrafos.

Para os promotores, o cantor participou de um "ataque não provocado" contra Abraham. "Este foi um ataque brutal e não provocado cometido por Brown e Akinlolu em uma boate lotada, onde Brown usou uma garrafa de vidro como arma para atingir a cabeça da vítima duas vezes", declarou Claire Campbell.

Em maio de 2025, Chris teve a fiança negada após ser preso, fato que colocou em dúvida a continuidade da turnê mundial "Breezy Bowl XX". Dias depois, ele deixou a prisão após o pagamento de £ 5 milhões, cerca de R$ 33 milhões.

Entenda o caso

A briga ocorreu na boate Tape, na região de Mayfair. Omololu Akinlolu, também conhecido como Hoody Baby, atuava como preparador vocal do cantor.
De acordo com a acusação, Chris abriu caminho entre as pessoas e acertou duas vezes a cabeça de Abraham Diaw com uma garrafa de vidro. Akinlolu teria se aproximado logo depois e dado um soco na vítima. Os dois ainda teriam continuado as agressões enquanto Abraham tentava deixar o local. O produtor recebeu atendimento no Hospital St. Mary, com ferimentos na cabeça e no joelho.