João Gomes foi orientado a suspender shows e permanecer em repouso - Reprodução / Instagram

João Gomes foi orientado a suspender shows e permanecer em repouso Reprodução / Instagram

Publicado 24/07/2026 10:32

Rio - João Gomes cancelou os dois próximos shows da agenda após ser diagnosticado com influenza. Em comunicado divulgado nesta sexta-feira (24), por meio das redes sociais, a equipe do cantor informou que as apresentações marcadas para Salgueiro (PE), nesta sexta, e Riachão do Jacuípe (BA), no sábado (25), foram canceladas por recomendação médica.



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Segundo a nota, o artista foi orientado a permanecer em repouso, manter hidratação adequada e cumprir integralmente o tratamento prescrito. Além dos shows, João também suspenderá temporariamente ensaios e demais compromissos presenciais.



"A medida é necessária tanto para sua plena recuperação quanto para reduzir o risco de transmissão do vírus à equipe, ao público e aos demais envolvidos", informou a equipe.