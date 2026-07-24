João Gomes foi orientado a suspender shows e permanecer em repouso Reprodução / Instagram

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Carolina Irigoyen
Rio - João Gomes cancelou os dois próximos shows da agenda após ser diagnosticado com influenza. Em comunicado divulgado nesta sexta-feira (24), por meio das redes sociais, a equipe do cantor informou que as apresentações marcadas para Salgueiro (PE), nesta sexta, e Riachão do Jacuípe (BA), no sábado (25), foram canceladas por recomendação médica.
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João Gomes foi orientado a suspender shows e permanecer em repouso - Reprodução / Instagram
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Segundo a nota, o artista foi orientado a permanecer em repouso, manter hidratação adequada e cumprir integralmente o tratamento prescrito. Além dos shows, João também suspenderá temporariamente ensaios e demais compromissos presenciais.

"A medida é necessária tanto para sua plena recuperação quanto para reduzir o risco de transmissão do vírus à equipe, ao público e aos demais envolvidos", informou a equipe.
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Nos Stories do Instagram, João Gomes também compartilhou o atestado médico, assinado pelo clínico geral e médico do esporte Dr. Fabio Lima Queiroga, que recomenda afastamento das atividades profissionais por quatro dias, além de uma imagem em que aparece deitado em uma cama de hospital.

De acordo com o comunicado, o cantor só retomará a agenda após apresentar melhora clínica significativa, permanecer ao menos 48 horas sem febre e passar por uma nova avaliação médica.

Na véspera, João havia compartilhado momentos descontraídos de um encontro romântico com a esposa, Ary Mirelle, que brincou nas redes sociais ao mostrar o cantor embriagado depois de um jantar.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa