João Gomes foi orientado a suspender shows e permanecer em repouso Reprodução / Instagram
"A medida é necessária tanto para sua plena recuperação quanto para reduzir o risco de transmissão do vírus à equipe, ao público e aos demais envolvidos", informou a equipe.
Nos Stories do Instagram, João Gomes também compartilhou o atestado médico, assinado pelo clínico geral e médico do esporte Dr. Fabio Lima Queiroga, que recomenda afastamento das atividades profissionais por quatro dias, além de uma imagem em que aparece deitado em uma cama de hospital.
De acordo com o comunicado, o cantor só retomará a agenda após apresentar melhora clínica significativa, permanecer ao menos 48 horas sem febre e passar por uma nova avaliação médica.
Na véspera, João havia compartilhado momentos descontraídos de um encontro romântico com a esposa, Ary Mirelle, que brincou nas redes sociais ao mostrar o cantor embriagado depois de um jantar.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa