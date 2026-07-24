Juliette contou uma situação inusitada vivida durante o velório da avó de uma amiga - Reprodução / Instagram

Juliette contou uma situação inusitada vivida durante o velório da avó de uma amigaReprodução / Instagram

Publicado 24/07/2026 11:39 | Atualizado 24/07/2026 11:40

Rio - Juliette relembrou uma situação inusitada vivida durante o velório da avó de uma amiga no "Saia Justa", do GNT, exibido nesta quarta-feira (22). A cantora contou que o coveiro caiu dentro da cova durante o sepultamento, o caixão virou e nem ela nem a neta da idosa conseguiram conter o riso.

VEJA: Juliette conta que foi no velório da avó de uma amiga, o coveiro caiu na cova, o caixão virou e ela e a amiga não conseguiram segurar o riso. pic.twitter.com/eeyX5xElXT — CHOQUEI (@choquei) July 23, 2026

Antes de iniciar o relato, a ex-BBB fez questão de se desculpar pelo tema. "Eu já queria pedir perdão antecipadamente, porque tem a ver com luto", disse.



Segundo Juliette, o episódio aconteceu quando ela ainda morava em Campina Grande (PB). Ela explicou que a avó da amiga (Érica) já tinha quase 100 anos. "Já estava todo mundo assim: 'Ela tem que descansar'. Já não era uma coisa sofrida, todo mundo estava esperando que a 'veinha' partisse para uma melhor", contou.





Na hora do enterro, porém, tudo saiu do previsto. "Quando vai colocar a 'veia na cova, pois o menino caiu dentro da cova e o caixão virou", lembrou. LEIA MAIS: Juliette expõe decisão polêmica na escolha de madrinhas para o casamento Na hora do enterro, porém, tudo saiu do previsto. "Quando vai colocar a 'veia na cova, pois o menino caiu dentro da cova e o caixão virou", lembrou.

Juliette disse que, diante da cena, a própria neta da idosa começou a rir. "Na hora de rir, ela fez: 'Vóóóó!'. Menino, ninguém conseguia controlar. E para botar a mulher dentro de novo?", brincou.



Ao recordar o episódio, a cantora admitiu que aquela foi "uma das crises mais inconvenientes" da vida. "Eu me arrependo? Me arrependo, mas que foi, foi", disse, antes de lembrar da amiga fingindo chorar enquanto tentava esconder o riso: "Ela fazia: 'Vóóóó!'. Que bicha bandida... fingindo que estava chorando a pobre."



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa