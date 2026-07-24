Juliette contou uma situação inusitada vivida durante o velório da avó de uma amigaReprodução / Instagram
VEJA: Juliette conta que foi no velório da avó de uma amiga, o coveiro caiu na cova, o caixão virou e ela e a amiga não conseguiram segurar o riso. pic.twitter.com/eeyX5xElXT— CHOQUEI (@choquei) July 23, 2026
Segundo Juliette, o episódio aconteceu quando ela ainda morava em Campina Grande (PB). Ela explicou que a avó da amiga (Érica) já tinha quase 100 anos. "Já estava todo mundo assim: 'Ela tem que descansar'. Já não era uma coisa sofrida, todo mundo estava esperando que a 'veinha' partisse para uma melhor", contou.
Na hora do enterro, porém, tudo saiu do previsto. "Quando vai colocar a 'veia na cova, pois o menino caiu dentro da cova e o caixão virou", lembrou.
Ao recordar o episódio, a cantora admitiu que aquela foi "uma das crises mais inconvenientes" da vida. "Eu me arrependo? Me arrependo, mas que foi, foi", disse, antes de lembrar da amiga fingindo chorar enquanto tentava esconder o riso: "Ela fazia: 'Vóóóó!'. Que bicha bandida... fingindo que estava chorando a pobre."
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa