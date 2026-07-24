Virginia Fonseca e Vini Jr seguem curtindo férias Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Virginia Fonseca segue curtindo férias junto do namorado, Vini Jr. Nesta sexta-feira (24), a influenciadora publicou no Instagram Stories um clique agarradinha com o jogador durante viagem à cidade de Montego Bay, na Jamaica. 
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Virginia Fonseca retomou a relação com Vini Jr - Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca publicou clique de viagem à Jamaica - Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr seguem curtindo férias - Reprodução/Instagram
"Uns dias por cá", afirmou na legenda. 
Após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo, o casal aproveitou uns dias de descanso em Sardenha, na Itália. Na ocasião, a influenciadora compartilhou no status do WhatsApp um registro sentada no colo do atleta
Vini Jr confirmou a reconciliação com Virginia Fonseca em comentário apaixonado deixado na postagem da ex-mulher de Zé Felipe sobre as férias em solo italiano. "Te amo", escreveu ele.