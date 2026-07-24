Virginia Fonseca e Vini Jr seguem curtindo férias Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca aproveita férias na Jamaica com Vini Jr
Influenciadora posou com o namorado nesta sexta-feira (24)
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