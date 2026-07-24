Daniel Cady nega uso de anabolizantes por Marcelo Sangalo - Reprodução / Instagram

Daniel Cady nega uso de anabolizantes por Marcelo SangaloReprodução / Instagram

Publicado 24/07/2026 14:49

Rio - Daniel Cady se pronunciou após rumores de que o filho, Marcelo Sangalo , de 16 anos, teria usado anabolizantes. O nutricionista respondeu ao questionamento de um seguidor na madrugada desta sexta-feira (24), depois que uma imagem do adolescente com o corpo bastante musculoso circulou nas redes sociais.

Durante uma caixinha de perguntas no Instagram sobre alimentação saudável, Cady recebeu uma dúvida sobre o físico do filho com Ivete Sangalo. "Marcelo tá tomando bomba?!", perguntou um internauta.

O nutricionista negou a suspeita e explicou que a foto que repercutiu na internet havia sido criada por inteligência artificial. Para esclarecer o caso, ele publicou o registro falso ao lado de uma imagem verdadeira do adolescente com a mãe.

"Vocês acreditam em tudo, né? Isso é IA, maluqueira", afirmou Daniel, aos risos.

Marcelo compartilhou a montagem em tom de brincadeira após uma fotografia real dele também viralizar. No clique original, o jovem aparece com os braços musculosos depois de um treino de jiu-jítsu.

O adolescente começou a praticar a modalidade ao lado do pai em março deste ano. Na ocasião, Ivete elogiou o filho nos comentários. "Meu gigante", escreveu a cantora.

Marcelo também recebeu um conselho de uma tia, que pediu cautela e defendeu a prática de exercícios sem o uso de substâncias. "Devagar Marcelo, você tem muito tempo garoto. Lute pelo natural", escreveu ela.

O jovem respondeu e negou o consumo de anabolizantes. "Tia, eu como muita proteína e coisas boas. Não sou doido de tomar nada de bomba, não", declarou.

No início da semana, Daniel também compartilhou um vídeo do nutricionista e influenciador Rodrigo Goes, conhecido por analisar o físico de famosos. Ele afirmou acreditar que o corpo do adolescente é resultado de treino e alimentação.

"É claro que o Marcelo jamais usaria o suco. Tudo isso é fruto de muito trabalho duro. Ele é apenas um adolescente e papai e mamãe ficam de olho que eu sei", disse Goes.

O influenciador, no entanto, fez um alerta sobre o risco do uso de esteroides. "Mas eu dou uma dica: sempre abram as gavetas dele, porque o suco vai chamar o garoto. O suco chama todos, é importante resistir", completou.

A expressão "suco" é usada nas redes sociais como referência a esteroides anabolizantes e hormônios sintéticos.