Luis Roberto - Reprodução de vídeo

Luis RobertoReprodução de vídeo

Publicado 24/07/2026 08:36

Rio - Luís Roberto concluiu o tratamento contra um câncer na região cervical. A notícia foi anunciada pelo narrador esportivo por meio do Instagram, nesta quarta-feira (23). Ele disse que realizou 33 sessões de radioterapia e sete de quimioterapia.

"Terminei há pouco um tratamento de um câncer de cabeça e pescoço. Foram 33 sessões de radioterapia e sete de quimioterapia", afirmou ele, que ressaltou a importância da conscientização sobre a doença. "Você sabia que julho é um mês de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço, e que cerca de 80% dos casos ainda são diagnosticados quando a doença já está em estágio avançado?", disse.

"Esse tipo de câncer pode atingir a boca, a garganta, a laringe, a tireoide e outras regiões da cabeça e do pescoço. Os principais fatores de risco são o tabagismo, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e a infecção pelo HPV, responsável pelo aumento de casos de câncer de garganta", explicou.



"Feridas na boca que não cicatrizam, caroço no pescoço, que foi o meu caso, inclusive, rouquidão persistente, dor de garganta que não melhora ou dificuldade para engolir são sinais de alerta e devem ser investigados por um cirurgião de cabeça e pescoço. Quanto mais cedo o diagnóstico, maiores são as chances de cura. Por isso, eu apoio o Julho Verde e convido você a compartilhar essa mensagem. Informação salva vidas", concluiu.