Harry Styles no último show da turnê 'Together, Together' em São PauloReprodução / X
A homenagem aconteceu logo depois de "Fine Line", faixa-título do álbum lançado em 2019. Durante o número, Harry pegou um leque com as cores da bandeira LGBTQIAPN+, dançou pelo palco e cantou algumas palavras em português ao lado dos músicos da banda.
O britânico também reservou um momento para conversar com os fãs. Uma jovem escreveu em um cartaz que pensava em pedir o namorado em casamento e recebeu um conselho do ex-integrante do One Direction.
Harry Styles batendo leque E CANTANDO MAGALENHA, de Sérgio Mendes, hoje em São Paulo. #TogetherTogetherSãoPaulo pic.twitter.com/BCLlr9fLUQ— We In The Crowd (@weinthecrowd) July 25, 2026
"Você quer casar? Ele quer casar? Por que não? Porque você é mulher? Você é uma mulher moderna! Essas normas de gênero ultrapassadas e arcaicas!", disse.
"Peça a ele se você quiser pedir. Se for importante para você que ele peça, então não peça. Você vai pensar sobre isso! Acho que não resolvemos esse problema direito, né?", completou.
ele ficou meia hora falando com a menina atrás de mim OLHA ISSO PORRAAAAAA pic.twitter.com/9BDZVHPOJI— maria (@finelisnes) July 25, 2026
A apresentação marcou a terceira passagem de Harry Styles pelo MorumBis nesta etapa da turnê. O artista havia cancelado o espetáculo previsto para terça-feira (21) "devido a um problema de saúde na turnê".
A produção informou que os ingressos da data cancelada seriam reembolsados pelo mesmo canal da compra, a Ticketmaster Brasil. Uma nova carga de entradas também foi disponibilizada para a apresentação desta sexta, sem opções de acesso ao pit.
Nas redes sociais, alguns fãs lamentaram a falta de uma nova data para o show cancelado. Entre as reclamações estavam relatos de pessoas que viajaram até São Paulo e não conseguiram permanecer na cidade para acompanhar a última apresentação.
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