Harry Styles no último show da turnê 'Together, Together' em São Paulo - Reprodução / X

Harry Styles no último show da turnê 'Together, Together' em São PauloReprodução / X

Publicado 25/07/2026 09:03

Harry Styles batendo leque E CANTANDO MAGALENHA, de Sérgio Mendes, hoje em São Paulo. #TogetherTogetherSãoPaulo pic.twitter.com/BCLlr9fLUQ — We In The Crowd (@weinthecrowd) July 25, 2026

O britânico também reservou um momento para conversar com os fãs. Uma jovem escreveu em um cartaz que pensava em pedir o namorado em casamento e recebeu um conselho do ex-integrante do One Direction."Você quer casar? Ele quer casar? Por que não? Porque você é mulher? Você é uma mulher moderna! Essas normas de gênero ultrapassadas e arcaicas!", disse."Peça a ele se você quiser pedir. Se for importante para você que ele peça, então não peça. Você vai pensar sobre isso! Acho que não resolvemos esse problema direito, né?", completou.