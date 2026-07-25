Harry Styles no último show da turnê 'Together, Together' em São PauloReprodução / X

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Letícia Montrezor
Rio - Harry Styles arriscou o português e surpreendeu o público ao cantar "Magalenha", sucesso de Sérgio Mendes, durante o último show da turnê "Together, Together" no Brasil. O cantor se apresentou nesta sexta-feira (24), no estádio do MorumBis, na Zona Oeste de São Paulo.

A homenagem aconteceu logo depois de "Fine Line", faixa-título do álbum lançado em 2019. Durante o número, Harry pegou um leque com as cores da bandeira LGBTQIAPN+, dançou pelo palco e cantou algumas palavras em português ao lado dos músicos da banda.
O britânico também reservou um momento para conversar com os fãs. Uma jovem escreveu em um cartaz que pensava em pedir o namorado em casamento e recebeu um conselho do ex-integrante do One Direction.

"Você quer casar? Ele quer casar? Por que não? Porque você é mulher? Você é uma mulher moderna! Essas normas de gênero ultrapassadas e arcaicas!", disse.

"Peça a ele se você quiser pedir. Se for importante para você que ele peça, então não peça. Você vai pensar sobre isso! Acho que não resolvemos esse problema direito, né?", completou.

A apresentação marcou a terceira passagem de Harry Styles pelo MorumBis nesta etapa da turnê. O artista havia cancelado o espetáculo previsto para terça-feira (21) "devido a um problema de saúde na turnê".

A produção informou que os ingressos da data cancelada seriam reembolsados pelo mesmo canal da compra, a Ticketmaster Brasil. Uma nova carga de entradas também foi disponibilizada para a apresentação desta sexta, sem opções de acesso ao pit.

Nas redes sociais, alguns fãs lamentaram a falta de uma nova data para o show cancelado. Entre as reclamações estavam relatos de pessoas que viajaram até São Paulo e não conseguiram permanecer na cidade para acompanhar a última apresentação.