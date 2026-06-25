Gloria Pires e Bianca Bin estão no elenco do filme ’Tristeza em Pó’Bruno Schauber / Divulgação
Gloria Pires e Bianca Bin vão protagonizar filme baseado em caso real
'Tristeza em Pó' tem previsão de estreia para o ano que vem; filmagens foram iniciadas
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