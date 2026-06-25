Gloria Pires e Bianca Bin estão no elenco do filme ’Tristeza em Pó’Bruno Schauber / Divulgação

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O Dia
Rio - Gloria Pires e Bianca Bin vão protagonizar o filme "Tristeza em Pó", uma adaptação do livro homônimo de Daniele Toledo, acusada injustamente pela morte da própria filha, em 2006. O caso, que ocorreu em São Paulo, ficou conhecido como "O Monstro da Mamadeira" e chamou a atenção do país. As gravações já foram iniciadas e o longa-metragem tem previsão de estreia para o ano que vem. 
Na produção, com direção de Fabrício Bittar, Bianca interpretará Daniele Toledo, enquanto Gloria dá vida a uma jornalista envolvida na cobertura do caso. 
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Gloria Pires e Bianca Bin estão no elenco do filme 'Tristeza em Pó' - Bruno Schauber / Divulgação
Gloria Pires e Bianca Bin estão no elenco do filme 'Tristeza em Pó' - Bruno Schauber / Divulgação
Gloria Pires e Bianca Bin estão no elenco do filme 'Tristeza em Pó' - Bruno Schauber / Divulgação
Gloria Pires e Bianca Bin estão no elenco do filme 'Tristeza em Pó' - Bruno Schauber / Divulgação
"Essa é uma história que vai muito além do caso que chegou aos jornais. O filme olha para as pessoas por trás dele, para as consequências de uma acusação e para as marcas que ficam depois da exposição pública. Ter Gloria Pires e Bianca Bin, duas atrizes que admiro profundamente, à frente desse projeto, junto com um grande elenco e uma equipe muito talentosa, faz toda a diferença para contar essa história com a intensidade que ela merece", afirma Fabrício Bittar.

O filme marca o reencontro entre Fabrício e Gloria. Os dois trabalharam juntos nas novelas "Mico Preto" (1990) e "Mulheres de Areia" (1993), quando o diretor era ator mirim.
Relembre
Daniele Toledo foi acusada de matar a filha, de apenas 1 ano, que sofria de uma doença crônica grave. A polícia encontrou resíduos de um pó na mamadeira da menina e apontou erroneamente que se tratava de cocaína. A imprensa divulgou o caso e Daniele ficou conhecida como o 'Monstro da Mamadeira'. Ela chegou a ficar mais de um mês na prisão e foi espancada por outras detentas. 
Semanas depois, o Instituto Médico Legal (IML) e exames laboratoriais comprovaram que não havia nenhuma dose de droga no corpo da criança ou na mamadeira. Daniele, então, foi inocentada pela Justiça.