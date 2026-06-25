Sociedade do Samba vai animar festa no Parque Madureira - Divulgação/Ramiro Dias

Sociedade do Samba vai animar festa no Parque Madureira Divulgação/Ramiro Dias

Publicado 25/06/2026 18:32 | Atualizado 25/06/2026 18:40

Rio - O grupo Sociedade do Samba é uma das atrações confirmadas para a festa de aniversário do Jornal O DIA, que acontece neste sábado (27), a partir das 15h, no Parque Madureira, Zona Norte. Com um repertório que passeia por clássicos do samba e do pagode, além de sucessos que marcaram gerações, o grupo promete animar o público.

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"Para nós, é um prazer e um enorme privilégio fazer parte dessa data tão especial de um dos meios de comunicação mais importantes do Rio de Janeiro", afirma o vocalista Renato Aquino.

O músico destaca a importância de Madureira, berço de escolas como Portela e Império Serrano, para a história do samba. "É uma honra e um grande prazer subir ao palco do Parque Madureira, sabendo que por ali passaram artistas renomados do nosso segmento, como Arlindo Cruz, Diogo Nogueira e Jorge Aragão, além de outros que possuem um legado muito forte e que nos ensinaram tanta coisa boa ao longo desses anos", comemora.

O Sociedade do Samba também celebra a longevidade no cenário do pagode, mesmo após períodos de pausa na carreira. "Começamos a tocar nas rádios no ano 2000, e ver o nosso legado sendo reconhecido até hoje é algo que não tem preço. Ajudamos a construir uma estrada, assim como os grupos que vieram antes de nós também fizeram", relembra o músico Luiz Fernando Laurya.

Ele menciona as faixas que não podem ficar de fora do show em comemoração aos 75 anos de O DIA. "Temos muitas músicas de sucesso que tocaram bastante nas rádios, mas 'Não Pedi Para Me Apaixonar', também conhecida como 'Ela Mexe Comigo', além de '24 Meses', 'No Rádio' e 'Um Beijo', são canções que marcaram uma geração e não podem faltar", adianta.

Na data especial, o músico comenta a relação afetiva e a presença do jornal no cotidiano dele. "Primeiramente, gostaríamos de agradecer a O DIA, que faz parte da nossa trajetória pessoal. Aquela tradicional olhada nas bancas de jornal é um hábito clássico entre nós até hoje", conta.

Além da apresentação no aniversário de O DIA, o Sociedade do Samba vive um momento importante com o lançamento da nova versão de "Não Pedi Para Me Apaixonar", primeiro trabalho da carreira deles, que contará com a participação do Grupo Revelação.

"Estamos muito felizes com esse lançamento, que representa não apenas o reencontro do Sociedade do Samba com o público, mas também a celebração de uma trajetória que continua viva através das nossas músicas", celebra Renato.

Evento

A festa de aniversário de O DIA promete movimentar o Parque Madureira com uma programação gratuita, que reúne música e entretenimento. O evento começará às 15h com um DJ para esquentar o público. Em seguida, às 16h, o grupo Primeiro Amor irá subir ao palco. Logo depois, é a vez do Sociedade do Samba comandar a festa. Encerrando a programação, o Swing & Simpatia se apresentará às 20h.

O evento comemora a trajetória do jornal, que acompanhou as transformações do Rio de Janeiro, registrou momentos marcantes da vida dos cariocas e construiu uma relação de proximidade e confiança com seus leitores.

Serviço



Aniversário O DIA

Sábado, 27 de junho

Local: Parque de Madureira

Endereço: Rua Soares Caldeira, 115 - Madureira

Entrada: Gratuita

