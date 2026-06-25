Rio - O grupo Sociedade do Samba é uma das atrações confirmadas para a festa de aniversário do Jornal O DIA, que acontece neste sábado (27), a partir das 15h, no Parque Madureira, Zona Norte. Com um repertório que passeia por clássicos do samba e do pagode, além de sucessos que marcaram gerações, o grupo promete animar o público.
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"Para nós, é um prazer e um enorme privilégio fazer parte dessa data tão especial de um dos meios de comunicação mais importantes do Rio de Janeiro", afirma o vocalista Renato Aquino.
O músico destaca a importância de Madureira, berço de escolas como Portela e Império Serrano, para a história do samba. "É uma honra e um grande prazer subir ao palco do Parque Madureira, sabendo que por ali passaram artistas renomados do nosso segmento, como Arlindo Cruz, Diogo Nogueira e Jorge Aragão, além de outros que possuem um legado muito forte e que nos ensinaram tanta coisa boa ao longo desses anos", comemora.
O Sociedade do Samba também celebra a longevidade no cenário do pagode, mesmo após períodos de pausa na carreira. "Começamos a tocar nas rádios no ano 2000, e ver o nosso legado sendo reconhecido até hoje é algo que não tem preço. Ajudamos a construir uma estrada, assim como os grupos que vieram antes de nós também fizeram", relembra o músico Luiz Fernando Laurya.
Ele menciona as faixas que não podem ficar de fora do show em comemoração aos 75 anos de ODIA. "Temos muitas músicas de sucesso que tocaram bastante nas rádios, mas 'Não Pedi Para Me Apaixonar', também conhecida como 'Ela Mexe Comigo', além de '24 Meses', 'No Rádio' e 'Um Beijo', são canções que marcaram uma geração e não podem faltar", adianta.
Na data especial, o músico comenta a relação afetiva e a presença do jornal no cotidiano dele. "Primeiramente, gostaríamos de agradecer a O DIA, que faz parte da nossa trajetória pessoal. Aquela tradicional olhada nas bancas de jornal é um hábito clássico entre nós até hoje", conta.
Além da apresentação no aniversário de O DIA, o Sociedade do Samba vive um momento importante com o lançamento da nova versão de "Não Pedi Para Me Apaixonar", primeiro trabalho da carreira deles, que contará com a participação do Grupo Revelação.
"Estamos muito felizes com esse lançamento, que representa não apenas o reencontro do Sociedade do Samba com o público, mas também a celebração de uma trajetória que continua viva através das nossas músicas", celebra Renato.
Evento
A festa de aniversário de O DIA promete movimentar o Parque Madureira com uma programação gratuita, que reúne música e entretenimento. O evento começará às 15h com um DJ para esquentar o público. Em seguida, às 16h, o grupo Primeiro Amor irá subir ao palco. Logo depois, é a vez do Sociedade do Samba comandar a festa. Encerrando a programação, o Swing & Simpatia se apresentará às 20h.
O evento comemora a trajetória do jornal, que acompanhou as transformações do Rio de Janeiro, registrou momentos marcantes da vida dos cariocas e construiu uma relação de proximidade e confiança com seus leitores.
Serviço
Aniversário O DIA Sábado, 27 de junho Local: Parque de Madureira Endereço: Rua Soares Caldeira, 115 - Madureira Entrada: Gratuita
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