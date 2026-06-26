Tiago Leifert e Galvão Bueno - Divulgação/SBT

Tiago Leifert e Galvão BuenoDivulgação/SBT

Publicado 26/06/2026 00:00

O SBT foi sintonizado por 46 milhões de brasileiros durante os três primeiros jogos do Brasil na Copa do Mundo, segundo dados do Ibope obtidos em primeira mão pela Canal D. Os índices, que colocam a emissora como a segunda força nacional nas transmissões da Copa do Mundo, foram crescentes ao longo da primeira fase do torneio, com Escócia x Brasil chegando a aumentar a média de audiência da rede em 411% em algumas localidades. A boa performance da rede também está sendo reproduzida na internet, com mais de 5 milhões de dispositivos assistindo ao jogo no +SBT.

Rinha de pré-jogos

Pela primeira vez na Copa deste ano, o Brasil irá ao campo em horário comercial. O próximo jogo da seleção brasileira será na segunda-feira (29), às 14h. O SBT já definiu que iniciará a sua cobertura da partida muito antes, às 10h45, com o programa 'Torcida SBT'. A Globo, até o fechamento desta edição, sinalizou para suas afiliadas que iniciará a cobertura às 13h, com o 'Globo Esporte'. O martelo, no entanto, só será batido hoje (26) – há uma grande chance de que os jornais locais sejam cancelados.

De volta

Reinaldo Gottino - Divulgação/Record

Reinaldo GottinoDivulgação/Record

A Record já definiu como ficará a sua programação noturna a partir da segunda quinzena de julho, com o fim da primeira temporada da 'Casa do Patrão'. Além da nova temporada do 'Canta Comigo Teen', nas noites de terça e quinta-feira, a emissora estreará a série documental 'Alerta Aeroporto' nas segundas-feiras, com apresentação de Reinaldo Gottino. A produção segue os mesmos moldes de 'Aeroporto – Área Restrita', que esteve em cartaz no canal até 2023 (agora ela está no acervo do SBT).

Fim de festa

Cariúcha - Reprodução/RedeTV!

CariúchaReprodução/RedeTV!

A audiência de Cariúcha no 'Superpop' está abaixo das expectativas da RedeTV!. Depois de um início promissor, o programa completou 5 semanas consecutivas em quinto lugar em São Paulo. A atração não está conseguindo segurar os índices do 'TV Fama', que não raramente alcança picos de 2 pontos. Luciana Gimenez, em sua última temporada no formato, herdava público de um telebingo, e ainda assim conseguia tirar a emissora do traço. Cariúcha, recebendo em alta, está perdendo público.

É POP OU FLOP?

É pop... a manutenção de 'A História de Joana' e de outros programas regulares do SBT durante a Copa do Mundo. A emissora acerta em usar os jogos como vitrine de sua programação habitual, pensando na construção de público em médio e longo prazo, não em resultados imeadiatistas.



É flop... o excesso de exposição de Everaldo Marques na Globo. O locutor é ótimo e merece o espaço que conquistou, mas é surreal deixar a atual voz da seleção brasileira no ar ininterruptamente das 16h43 às 21h10, como aconteceu nesta quarta (24). A emissora poderia muito bem ter colocado outro nome de seu setor esportivo para conduzir a cobertura pré-jogo, poupando a voz do narrador.



Erramos: a Canal D de quinta-feira (25) cometeu um erro em sua nota de abertura. Os participantes da nova temporada do 'The Voice Brasil', que estreia em breve no SBT e no Disney+, vão passar 120 dias confinados e sem nenhum contato com o mundo exterior, e não 10, como foi publicado ontem.