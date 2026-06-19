Luís Roberto - Divulgação/TV Globo

Luís RobertoDivulgação/TV Globo

Publicado 19/06/2026 00:00

A Copa de 2026 ainda está bem longe do fim, mas 2030 já é a maior prioridade da Globo. A empresa, incomodada com as críticas nas redes sociais e especialmente com o faturamento e a audiência muito abaixo das expectativas, não poupará esforços para ser detentora de todas as partidas da próxima edição do campeonato. O principal foco do conglomerado é, inclusive, conseguir a janela de transmissão para o YouTube, atualmente ocupada pela CazéTV. Há o entendimento de que a vitrine, que tem um alto potencial de lucro, pode ser facilmente ocupada pela GE TV.

Dinheiro na mão...

A Band garantiu mais um ano de 'Show da Fé' em sua grade de programação de segunda a sexta-feira. Mesmo sendo internamente apontado como responsável pelo baixo rendimento de programas como 'MasterChef' e 'Pesadelo na Cozinha', o religioso representa um dos maiores faturamentos da programação da emissora, que continua vivendo um momento financeiro delicado – a rede, inclusive, está com dificuldades para comercializar horários disponíveis aos sábados e domingos.

Record muda 'Fala Brasil'

Fala Brasil - Divulgação/Record

Fala BrasilDivulgação/Record

Incomodada com a fase ruim de seus telejornais da manhã, a Record decidiu fazer uma intervenção no 'Fala Brasil'. A partir de hoje (19), o noticioso passa a contar com a direção de Aline Dallago. Flávio Salgueiro, que ocupava a chefia de Redação do jornalístico, foi transferido para o 'Jornal da Record'. Em abril, a emissora já havia feito movimento semelhante no 'Balanço Geral Manhã' de São Paulo.

SBT supera Band na Copa

Galvão Bueno - Divulgação/SBT

Galvão BuenoDivulgação/SBT

Contrariando a tendência generalizada de queda da TV aberta, o SBT fechou a primeira rodada da Copa do Mundo com mais telespectadores do que a Band. Foram 5,7 pontos de média na Grande São Paulo, região referencial para o mercado publicitário, ante 5,4 do último Mundial exibido pela outra emissora, há 12 anos. A Globo, por sua vez, amargou o pior ibope de todos os tempos (16,3).

É POP OU FLOP?

É pop... a manutenção do 'Sábado Animado' na programação do SBT mesmo sem a presença de Silvia Abravanel. Os desenhos animados não têm mais espaço diário na atual configuração da TV brasileira, mas não fazem mal para ninguém uma vez por semana.



É flop... a reapresentação de 'Avenida Brasil'. O folhetim, que já não havia emplacado antes da Copa do Mundo, agora está sendo feito de gato e sapato pela programação da Globo. Nesta quarta (17), a novela teve o seu pior desempenho da história no Painel Nacional de Televisão, com 11,52 pontos.