Wallentina Bomfim e Theo Radicchi - Divulgação/SBT

Wallentina Bomfim e Theo RadicchiDivulgação/SBT

Publicado 18/06/2026 00:00

O 'Sábado Animado' não deixará a programação do SBT mesmo com a saída de Silvia Abravanel, que se afastará no final do mês para cumprir a legislação eleitoral. A partir do dia 4 de julho, o mais tradicional programa infantil da TV brasileira ainda em exibição passará a ser comandado pela dupla mirim Wallentina Bomfim e Theo Radicchi, mais conhecidos pela novela 'A Caverna Encantada'. Os dois já haviam sido testados no comando das atrações da rede há alguns meses, no comando do extinto 'Domingo Animado', que revezava celebridades e funcionários da emissora semanalmente.

Fugindo do traço de audiência

Para não prejudicar a média semanal de seus programas noturnos, a Record decidiu implodir a sua grade nesta sexta-feira (19). Enquanto a bola estiver rolando entre Brasil e Haiti, a emissora levará ao ar o filme senegalês Jornada da Vida. O 'Jornal da Record' e as novelas 'Reis' e 'Coração de Mãe' serão exibidos mais cedo, enquanto 'Quilos Mortais' e 'Casa do Patrão' não irão ao ar. No primeiro jogo da seleção, a tática da rede foi transmitir um compacto de melhores momentos do 'Cidade Alerta'.

Ora, pois

A Escrava Isaura - Divulgação/Record

A Escrava IsauraDivulgação/Record

A dramaturgia da Record continua fazendo sucesso no exterior. A versão remasterizada de 'A Escrava Isaura', transmitida pela emissora no Brasil até abril, estreará em Portugal no dia 29 pela RTP1, canal público do país. O folhetim, que já foi transmitido pela emissora anteriormente, é um dos maiores êxitos da história da dramaturgia brasileira em terras lusitanas, à frente até das novelas da Globo.

De casa nova

Estúdio GloboNews - Divulgação/GloboNews

Estúdio GloboNewsDivulgação/GloboNews

A GloboNews finalmente iniciou as obras dos novos estúdios de seus telejornais no Rio de Janeiro. Desde a semana passada, todos os noticiosos do canal estão sendo feitos provisoriamente do cenário do 'Estúdio i' e do 'Jornal das 10'. A previsão é de que a nova Redação fique pronta ainda na segunda quinzena de agosto, com lançamento antes do aniversário de 30 anos da rede, em outubro.

É POP OU FLOP?

É pop... a atual temporada do 'MasterChef Brasil'. Com um elenco bem diferente dos anos anteriores, o programa ganhou um novo fôlego – mesmo com nítidas restrições orçamentárias na comparação com o auge do formato no país. A atração segue sendo a melhor opção das noites de terça-feira.



É flop... a medonha decisão da RedeTV! em tirar o auditório de todos os seus programas. Cariúcha, que sonhava em ter uma plateia para chamar de sua, só conseguiu realizar o sonho por 3 meses, e agora terá que comemorar que o canal ao menos escanteou o uso de chroma-key nos programas.