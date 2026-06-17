CazéTV - Divulgação/CazéTV

CazéTVDivulgação/CazéTV

Publicado 17/06/2026 00:00

Os recordes de audiência alcançados pela CazéTV nos últimos dias estão sendo observados com desconfiança pelo mercado e pelas demais detentoras da Copa do Mundo. Um tutorial viralizou nas redes sociais ensinando a burlar o sistema de geolocalização do canal, que teoricamente deveria transmitir os jogos apenas para o território nacional. Os demais exibidores, que cumprem regras rígidas de alcance e distribuição, estão incomodados, especialmente porque os números festejados pela CazéTV não condizem com os dados aferidos pela métrica de audiência digital do Ibope, mesmo quando a performance da emissora é extrapolada do PNT para todo o território nacional.

Globo e SBT ajudam a Record

A ausência dos telejornais locais das 19h da Globo e do SBT durante boa parte da Copa do Mundo estão fazendo a alegria da Record pelo país. Nesta segunda-feira (15), a emissora chegou a ficar em primeiro lugar com o 'Cidade Alerta' em Goiânia. Em Curitiba e em Brasília, os noticiosos noturnos alcançaram picos de 12 anos. A rede também bateu recordes em São Paulo, Porto Alegre e Belém.

CNN destrona SBT

William Waack - Reprodução/CNN Brasil

William WaackReprodução/CNN Brasil

Marca de Jornalismo mais confiável do Brasil durante 5 anos consecutivos, o SBT perdeu o posto para a CNN Brasil no ranking divulgado pelo instituto Reuters nesta terça-feira (16). A outrora líder, que lançou seu canal de notícias no final do ano passado, agora divide a vice-liderança do estudo com a Record. Entre as TVs, a Band surge em terceiro lugar e a Globo, líder de audiência, em quarto.

CBF nega problema com a Band

Samir Xaud - Divulgação/CBF

Samir XaudDivulgação/CBF

Jogada no olho do furacão pelo 'Melhor da Tarde', a CBF nega estar incomodada com as denúncias levadas ao ar pela Band. Em contato com a Canal D, a confederação diz tratar o assunto com naturalidade, e que nunca cogitou retaliar a emissora. Faltou apenas combinar com os programas esportivos do canal, que continuam com medo de como será na retomada do Brasileirão.

É POP OU FLOP?

É pop... a performance de Tiago Leifert na Copa do Mundo do SBT. Seja narrando jogos ou no comando do programa 'Torcida SBT', o jornalista está calando a boca de muita gente. Ele adotou um tom sóbrio, distante de seus trabalhos anteriores, e claramente se preparou para o campeonato.



É flop... a cobertura da Copa no 'Jornal Nacional'. O telejornal mais assistido do país adotou um tom praticamente ufanista, digno da emissora estatal da Coreia do Norte, com a performance mambembe da seleção nacional. Nem uma assessoria de imprensa seria tão chapa branca.