Amauri - Divulgação/TV Globo

AmauriDivulgação/TV Globo

Publicado 16/06/2026 00:00

Historicamente disponibilizados apenas em dias úteis, os números consolidados de audiência estão sendo liberados para a Globo também nos finais de semana durante a Copa do Mundo. Incomodada com a concorrência da CazéTV e do SBT, a emissora fechou com o Ibope um pacote com métricas mais detalhadas e disponibilizadas mais rapidamente. Fontes da Canal D próximas ao negócio dizem que a emissora topou desembolsar R$ 2,5 milhões adicionais pelo “pacote Copa”.

CBF se incomoda com denúncias da Band

O 'Melhor da Tarde' é o novo inimigo público número 1 da Confederação Brasileira de Futebol. As denúncias feitas pelo programa contra Samir Xaud não caíram nada bem na cúpula da autoridade máxima do futebol nacional, que já estuda retaliações contra a Band, até então considerada uma parceira de longa data. Os programas esportivos da rede, que não foram comunicados previamente sobre as denúncias, estão em pânico com a confusão armada. As equipes do 'Jogo Aberto' e de 'Os Donos da Bola' estão temendo problemas até mesmo no credenciamento de eventos do Brasileirão.

Pica-Pau de volta

Pica-Pau - Reprodução/Record

Pica-PauReprodução/Record

Fora do ar há dois anos, 'Pica-Pau' voltará a dar expediente na Record na manhã deste domingo (23). O desenho animado, que chegou a ser líder de audiência contra programas de Xuxa Meneghel, será exibido em maratona, das 10h30 às 12h15 – a primeira meia hora é restrita para a Grande São Paulo e regiões sem programação local. A expectativa é de que a ave dispute a vice-liderança com o SBT.

Entre tapas e beijos

Amilcare Dallevo Jr - Divulgação/RedeTV!

Amilcare Dallevo JrDivulgação/RedeTV!

A RedeTV!, que iniciou a rebelião das emissoras de TV contra o Ibope, fez um novo contrato com a empresa. O canal de Amilcare Dallevo Jr. voltou a pagar pelos dados consolidados, disponibilizados habitualmente no dia útil subsequente, mas seguirá sem acesso aos índices aferidos em tempo real.

É POP OU FLOP?

É pop... o quadro de Maurício Meirelles e Felipe Andreoli sobre a Copa do Mundo, que estreou no 'Domingo Espetacular' da última semana. A dupla, entrosada desde os tempos de 'CQC', fez bonito e ajudou a oxigenar a revista eletrônica, que segue com conteúdos melhores que o 'Fantástico'.



É flop... o tratamento da Globo com a Fórmula 1. É indiscutível que a modalidade está com muito mais público do que na Band, mas as corridas continuam sendo tratadas como qualquer coisa pela emissora, que não chega nem perto de fazer uma cobertura tão completa quanto a da antecessora.