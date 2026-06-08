Rodrigo Bocardi - Reprodução/SBT

Rodrigo BocardiReprodução/SBT

Publicado 08/06/2026 00:00

Apesar de ainda não oficializada para a imprensa, a chegada de Rodrigo Bocardi ao SBT já é mais do que um fato. Em um evento realizado na última semana com suas afiliadas, a emissora confirmou a contratação do ex-apresentador da Globo, que estará à frente de um jornalístico inovador nos finais de tarde, com estreia prevista para agosto. A novidade é que o projeto terá um bloco transmitido em rede nacional, ocupando parte do espaço atualmente destinado aos produtos locais das parceiras da rede – a edição nacional do programa de Bocardi será exibida imediatamente antes do ‘SBT Brasil’.

Entre tapas e beijos

No ar desde dezembro, o SBT News finalmente virou assinante dos serviços do Ibope desde 1º de junho. Apesar de ainda não estar na plataforma de audiência em realtime, o canal já passou a ter sua performance aferida pelo instituto, tal qual suas rivais (GloboNews, Record News, BandNews TV, CNN Brasil e Canal UOL). O problema é que a novidade afetou as madrugadas do SBT na TV aberta, já que o ‘SBT Notícias’ é exibido simultaneamente nas duas TVs – e a aferição de ibope é feita com base no áudio. A técnica da rede já busca uma forma de contornar a questão, que atualmente é resolvida apenas na consolidação dos dados, disponibilizada na manhã do dia útil subsequente.

Barrados no baile

Sônia Abrão - Reprodução/RedeTV!

Sônia AbrãoReprodução/RedeTV!

Sem contrato com o Ibope desde maio, a RedeTV! estava tendo acesso aos índices de audiência em realtime ao longo do último mês como parte de uma demonstração de boa-fé do instituto, que acreditava que o canal poderia recuar do rompimento. Como as negociações não avançaram, o acesso da emissora foi novamente interrompido no início de junho – e sem previsão de retorno.















Procura-se um substituto

Celso Russomanno - Reprodução/Record

Celso Russomanno Reprodução/Record

A Record terá um buraco nas noites de sábado a partir de julho. Celso Russomanno, que mais uma vez estará nas eleições, precisará se afastar do ‘Cidade Alerta’ no dia 30 de junho para cumprir o disposto na legislação eleitoral. A emissora ainda não bateu o martelo sobre o que fazer com a edição noturna do telejornal aos sábados, que conta apenas com a ‘Patrulha do Consumidor’. Praticamente todos os substitutos naturais de Russomanno também vão se candidatar.



É POP OU FLOP?

É pop... o filme ‘Paixão de Escritório’, que entrou para o catálogo da Netflix na última semana. Se não fosse uma produção exclusiva da plataforma de streaming, a comédia romântica claramente seria o próximo clássico da ‘Sessão da Tarde’.



É flop... o ‘Sabadão de Todos’, da Band. A atração, que teoricamente é um auditório com viés assistencialista, foi transformada em uma plataforma política do apresentador Renato Ambrósio. O programa, teoricamente de entretenimento, virou palco de comentários contra medidas do governo.