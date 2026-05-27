Copa do Mundo 2022 - Everaldo Marques - JOAO COTTA

Copa do Mundo 2022 - Everaldo MarquesJOAO COTTA

Publicado 27/05/2026 00:00

Se você gosta de novelas, prepare-se para apelar ao Globoplay durante a Copa do Mundo. A Globo promoverá uma série de mudanças na programação para viabilizar a transmissão dos jogos do Mundial. 'Quem Ama Cuida' é a única novela ilesa ao tsunami de cancelamentos da primeira leva de alterações, que compreende o período entre os dias 11 e 24 de junho. Ela, no entanto, terá uma peregrinação pela grade: em um dia, irá ao ar às 19h35. Em outro, terá um capítulo de 15 minutos.

Nordeste em rede nacional

Empolgado com os bons índices do torneio em suas afiliadas, o SBT decidiu transmitir o segundo jogo da final da Copa do Nordeste em rede nacional. Será a primeira vez em que o torneio, exibido pela rede desde 2018, não terá transmissão regionalizada. A partida televisionada para todo o país irá ao ar na tarde de sábado, 6 de junho, na faixa habitualmente ocupada pelo 'Cinema em Casa'.

Tino Júnior em alta

Tino Júnior - Divulgação/Record

Tino JúniorDivulgação/Record

A nova direção de Jornalismo da Record Rio deu fôlego ao 'Balanço Geral'. O jornalístico de Tino Júnior ganhou uma nova blocagem para ser mais competitivo diante dos canais concorrentes, com mudanças nos intervalos comerciais e em 'A Hora da Venenosa'. Deu certo: nesta segunda-feira (25), o noticioso marcou 8,5 das 11h30 às 15h, maior ibope da rede no dia. Ontem (26), deu picos de 10,9.

Um reality sem rumo

Sonia Abrão - Reprodução/RedeTV!

Sonia AbrãoReprodução/RedeTV!

Cada vez mais perdido com a sua própria criação, Boninho decidiu colocar Sonia Abrão dentro da 'Casa do Patrão' para uma dinâmica especial na manhã de hoje (27). Sem propósito e sem regras, o reality foi abandonado até mesmo por perfis especializados na cobertura do gênero. A audiência, conste-se, continua tenebrosa – ele não vence o SBT nem mesmo no dia mais fraco da concorrente.

É POP OU FLOP?

É pop... a nova temporada do 'MasterChef', que estreou na noite de ontem. Mesmo com o passar dos anos, a Band continua entregando um produto de altíssima qualidade, que consegue ir além de um programa de televisão. A marca virou uma referência, tal qual o 'BBB' é no gênero confinamento.



É flop... a atual fase do 'Fofocalizando'. A audiência do programa até melhorou nos últimos dias, mas a atração está intragável. É o único vespertino voltado ao “mundo dos famosos” que não consegue ter conteúdo próprio, dependendo de esquentar apurações de terceiros.