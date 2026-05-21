Esquadrão Suicida - Divulgação/TV Globo

Esquadrão SuicidaDivulgação/TV Globo

Publicado 21/05/2026 00:00

A substituição da 'Temperatura Máxima' (que irá ao ar mais tarde) pelo musical 'Dominguinho' nesta semana não é mera obra do caso. É um teste da Globo para testar a recepção do público a outros formatos nas faixas historicamente destinadas para filmes. Por mais que os longas ainda rendam boa audiência, a cúpula do canal entende que a competição com o streaming é cada vez mais desigual, tanto em acervo, como no quesito financeiro – a maioria das produções são negociadas em dólar com estúdios dos Estados Unidos. Nas madrugadas, o 'Corujão' (que agora só sobrevive aos finais de semana) virou um repositório de filmes nacionais de empresas ligadas à Globo.

Fora dos domingos

Diferentemente dos anos anteriores, o 'MasterChef Brasil' não terá uma reapresentação nas tardes de domingo. A nova temporada do programa, que estreia na próxima terça-feira (26), só terá reprises na TV por assinatura e no streaming. Na Band, a grade dominical seguirá sendo composta por eventos esportivos, em revezamento com filmes na sessão 'Domingo no Cinema', na faixa das 16h.

Voltando ao trabalho

Bruna Pinheiro - Reprodução/Redes Sociais

Bruna PinheiroReprodução/Redes Sociais

Apontada como amante de Vini Jr. e principal pivô do rompimento do atleta com Virginia Fonseca, Bruna Pinheiro já voltou ao Brasil e retomou seu expediente na RedeTV!. A modelo já está gravando novos episódios do 'Teste de Fidelidade', reassumindo o papel de sedutora do programa dominical.

Em busca de respostas

Boninho - Reprodução/Record

BoninhoReprodução/Record

Boninho ainda não se conformou com o fracasso de audiência e de repercussão da 'Casa do Patrão'. Freguês do SBT em todo o país e com índices na casa do 1 ponto em várias cidades do Painel Nacional de Televisão, o formato ainda é visto pelo executivo como uma “obra prima”. Em conversas reservadas, ele já culpa os índices ruins de Reis pelo baixo rendimento da atração, citando que as melhores performances do programa até aqui foram justamente em dias que a novela não foi ao ar.

É POP OU FLOP?

É pop... a série 'Margô Está em Apuros', que terminou a sua primeira temporada na Apple TV – e já foi renovada para um segundo ciclo de episódios. O seriado, que nem parece uma produção da Apple, vai além de uma comédia escrachada, e é uma ótima pedida para um final de semana chuvoso.



É flop... 'Isso Não é Um Talk Show', programa que a Jovem Pan estreou na última terça-feira (19). Carioca é um ótimo comediante, mas a atração é uma mistura de nada com coisa nenhuma. Não serve como talk show, não serve como humorístico e sequer serve como passatempo.