Galvão Bueno - Reprodução/SBT

Galvão BuenoReprodução/SBT

Publicado 19/05/2026 00:00

O SBT conseguiu sobreviver, com louvor, ao primeiro teste prático da Copa do Mundo. Ignorando os números de audiência, é possível dizer que a emissora fez bonito na cobertura da convocação da seleção brasileira. Galvão Bueno e Tiago Leifert lideraram uma cobertura que, tecnicamente e em conteúdo, não deixou nada a desejar na comparação com a Globo. É evidente que a rede não fará nem cócegas na outra detentora no quesito ibope, mas é factível dizer que o canal tem potencial para reproduzir os índices da Band, que chegava aos dois dígitos com a exibição dos jogos do Brasil.

Uma medição, muita confusão

Os anos passam e o Ibope continua entregando um serviço muito aquém das expectativas para os seus clientes. A Globo e o SBT tiveram oscilações injustificáveis durante a transmissão da convocação, provocadas pelo arcaico sistema da medidora de audiências, que leva em consideração o áudio como primeiro critério de aferição do peoplemeter. A falha medonha, curiosamente, já foi corrigida em outros países em que a empresa opera, como na Argentina.

'Melhor da Tarde' em alta

Leo Dias (E) e Chris Flores (C) - Reprodução/Band

Leo Dias (E) e Chris Flores (C)Reprodução/Band

A Band está festejando os índices do 'Melhor da Tarde' da última sexta-feira (15). O programa, que teve uma extensa cobertura da separação de Vini Jr. e Virginia Fonseca, cresceu 24% no Ibope e teve uma performance expressiva no YouTube: foram 196,1 mil espectadores únicos, com um pico de 73,8 mil pessoas simultâneas, números que representam a maior audiência da história da atração.

Caixinha, Lombardi

Ana Clara Lima - Divulgação/TV Globo

Ana Clara LimaDivulgação/TV Globo

Os formatos autorais da Globo podem não ser um sucesso de audiência, mas estão dando frutos financeiros para a emissora. 'Túnel do Amor', fruto de uma parceria da rede com a produtora Floresta, terá uma versão produzida no México, com exibição no canal UniMás e no streaming da Televisa. A previsão de estreia é para o segundo semestre. No Brasil, a produção já está em sua 4ª temporada.

É POP OU FLOP?

É pop... a ideia da Band de colocar Renata Fan e Neto fazendo reacts da convocação da seleção brasileira. Foi uma movimentação simples, mas que deu frutos: no YouTube, a emissora chegou a bater 102 mil pessoas simultâneas com a exibição da edição especial do 'Jogo Aberto'.



É flop... a segunda temporada de 'Seus Amigos e Vizinhos', que está chegando ao fim no Apple TV. A série continua sendo uma boa opção para passar o tempo, mas sua história mudou completamente na comparação com a primeira temporada. Vários episódios estão beirando o enfadonho.