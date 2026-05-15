William Bonner e Sandra Annenberg - Divulgação/TV Globo

William Bonner e Sandra AnnenbergDivulgação/TV Globo

Publicado 15/05/2026 00:00

Transferido para os estúdios de São Paulo desde a pandemia de coronavírus, o 'Globo Repórter' voltará a ser gravado no Rio de Janeiro a partir das próximas semanas. A mudança, segundo apurou a Canal D, é fruto de um pedido feito por William Bonner, que estava incomodado em ter que viajar para a capital paulista semanalmente. Um cenário idêntico ao atual já está sendo montado nos estúdios da rede no Jardim Botânico – o jornalístico dividirá espaço físico com o 'Bom dia Brasil'.

Dizem por aí...

Um dos amigos da Canal D espalhados pelo Brasil flagrou Catia Fonseca almoçando nas imediações da TV Gazeta na última quarta-feira (13). As negociações da emissora com o SBT, vale lembrar, não prosperaram. A emissora não planeja mudar o desenho de sua programação matinal tão cedo, já que a atual configuração de grade recolocou o canal na vice-liderança em São Paulo.

Vai entender

Erick Jacquin - Divulgação/Band

Erick JacquinDivulgação/Band

Mesmo com índices de audiência insatisfatórios durante toda a temporada, a Band decidiu colocar no ar na próxima terça, dia 19, uma reprise do 'Pesadelo na Cozinha'. O reality, como já antecipado em 1ª mão pela Canal D, não deve ter uma nova temporada no próximo ano. A rede já busca outros formatos de culinária para que Erick Jacquin siga com um programa solo no primeiro semestre.

Novo problema da Globo

?Rafael Cardoso e Aline Moraes - Divulgação/TV Globo

?Rafael Cardoso e Aline MoraesDivulgação/TV Globo

A reapresentação de 'Além do Tempo' já está tirando o sono dos executivos da Globo. Nesta quinta (14), a trama chegou a marcar apenas 6 pontos em duas cidades do Painel Nacional de Televisão. Um relançamento da novela já está nos planos da emissora e só não será feito já na próxima semana por conta de 'Quem Ama Cuida', novo folhetim das 21h, que é a prioridade do canal por agora.

É POP OU FLOP?

É pop... a atual fase do 'Programa do Ratinho'. Depois de um período difícil contra a novela 'Chamas do Destino', da Record, a atração do SBT foi diretamente beneficiada pelo fracasso da 'Casa do Patrão' e voltou a se firmar na vice-liderança de sua faixa horária.



É flop... a reta final de 'Três Graças'. A coluna, que não é uma noveleira propriamente dita, foi até as redes sociais para entender dos leitores o que aconteceu com a trama nos últimos dias. É nítido que até os telespectadores mais fiéis da novela estão decepcionados com o desfecho da história.