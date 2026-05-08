Grazi Massafera - Reprodução/TV Globo

Grazi MassaferaReprodução/TV Globo

Publicado 08/05/2026 00:00

A aproximação do fim de 'Três Graças' é vista com preocupação pelos executivos da Globo. A cúpula da rede identificou que há uma grande probabilidade de uma quebra significativa na faixa das 21h e também no 'Jornal Nacional' por conta da substituição de novelas no principal slot de dramaturgia da emissora. Com estreia confirmada para o dia 18, 'Quem Ama Cuida' é vista como uma das tramas com maior potencial da década, mas só depois das suas primeiras 3 semanas de exibição. Quem já leu os primeiros textos da trama diz que a história é muito boa, mas que vai demorar para engrenar.

Sem substituição

Tadeu Schmidt está encaminhando a renovação de seu contrato para mais uma temporada do 'BBB'. Mesmo com as críticas nas redes sociais, a Globo não planeja trocar o comando do reality show, ao menos no próximo ano. O jornalista tem bom relacionamento com os anunciantes do formato, e é visto como um fator fundamental para a manutenção de alguns contratos celebrados neste ano.

Virgem no horário nobre

A História de Joana - Divulgação/SBT

A História de JoanaDivulgação/SBT

'A História de Joana' é a próxima novela do primetime do SBT. A novela foi escolhida para ocupar uma nova faixa de teledramaturgia no horário nobre da emissora já a partir da segunda quinzena deste mês. Ela irá ao ar de segunda a sexta-feira, na faixa das 20h30, ocupando parte do espaço atualmente destinado ao 'SBT Brasil', que ganhará um formato mais enxuto e dinâmico.

Entre tapas e beijos

Amilcare Dallevo Jr - Reprodução/RedeTV!

Amilcare Dallevo JrReprodução/RedeTV!

O divórcio da RedeTV! com o Ibope ganhou um novo e curioso capítulo nesta quinta-feira (7). A medidora de audiências, por livre e espontânea vontade, decidiu reestabelecer o fornecimento de dados consolidados e em realtime para a emissora, que não renovou o seu contrato – e nem planeja fazer isso. O último dia de vínculo oficial das duas empresas foi em 30 de abril.

É POP OU FLOP?

É pop... o 'Brasil do Povo', da RedeTV!. A dobradinha de Katiuzia Rios com Leandro Basson se revelou uma grata surpresa. O jornalístico não dá audiência por uma série incontável de fatores, mas é um produto que poderia render bastante em uma TV mais competitiva.



É flop... a reapresentação de 'Avenida Brasil' no 'Vale a Pena Ver de Novo'. A novela não engrenou e sequer está repercutindo nas redes sociais, algo que simboliza um péssimo sinal para a próxima temporada do folhetim, cuja existência até aqui é difícil de entender.



Em tempo: a Band procurou a Canal D ontem (7) para dizer que não está negociando com a apresentadora Gaby Cabrini. A coluna mantém as informações publicadas.