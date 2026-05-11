Érick Jacquin - Reprodução/Band

Érick JacquinReprodução/Band

Publicado 11/05/2026 00:00

A quinta temporada de 'Pesadelo na Cozinha' pode ter sido a última. O reality show, que encerrará mais um ciclo de episódios amanhã (12), empilhou resultados abaixo das expectativas neste ano: o formato não teve boa audiência na Band, não rendeu na HBO Max e, principalmente, não seguiu com os anunciantes dos anos anteriores. A atração, que já havia passado por cortes de orçamento, não é barata e já foi ao ar em 2026 de forma mais precária. A emissora não planeja abrir mão do formato, mas há uma grande probabilidade de que ele seja colocado na geladeira, como entre 2021 e 2025.

Falsa simetria

Parte da imprensa que se diz especializada em TV, mas que ganha dinheiro no sigilo para fazer jabá de políticos do interior, ficou horrorizada na última sexta (8) com o SBT festejando seus índices de Ibope de uma forma mais ácida e provocativa. A emissora simplesmente adotou o mesmo método de todas as rivais: Globo, Record, Band e RedeTV! sempre fazem textos tão (ou mais) provocativos que o da rede, que até então assumia pacificamente o papel de piada. Silvio Santos, que botou Gugu nocauteando Faustão em comerciais exibidos exaustivamente na TV, deve estar feliz por seu canal finalmente ter voltado ao jogo. Provocações são saudáveis e fazem parte do cotidiano do mercado.

Nada mudou

Globoplay Novelas - Divulgação/Globoplay Novelas

Globoplay NovelasDivulgação/Globoplay Novelas

Nem tudo é tragédia no quesito ibope dos canais por assinatura da Globo. Enquanto a GloboNews e o SporTV amargam alguns de seus piores resultados da história, o Globoplay Novelas continua com resultados consistentes no Painel Nacional de Televisão, em linha com os índices do extinto canal Viva. Em abril, a emissora teve 0,36 ponto de média no Rio de Janeiro, superando a RedeTV! (0,25) e ficando próxima dos 0,55 obtidos pela Band, que contam com a vantagem do sinal aberto.

Estrelas encalhadas

Estrelas da Casa - Reprodução/TV Globo

Estrelas da CasaReprodução/TV Globo

As inscrições para a terceira temporada do 'Estrela da Casa' (agora batizado como 'Estrelas da Casa') estão abaixo das expectativas. A Globo já havia tido dificuldades para fechar o elenco dos dois primeiros anos do reality, mas está tendo ainda mais problemas para encontrar interessados em formar grupo musicais com desconhecidos. Os comerciais de convocação para as inscrições vão aparecer com mais frequência na programação da emissora a partir dos próximos dias.

É POP OU FLOP?

É pop... o 'Domingo Espetacular', da Record. Por mais que a Globo faça mudanças no editorial do 'Fantástico', é quase incontestável que o jornalístico de Roberto Cabrini e Camila Busnello é superior ao concorrente no quesito conteúdo.



É flop... a audiência da reta final de 'Três Graças'. O folhetim, que termina nesta sexta-feira (15), empacou na sua penúltima semana – contrariando uma tendência sólida de crescimento observada até aqui. Na maior parte dos dias, a novela derrubou o pico de ibope deixado pelo 'Jornal Nacional'.