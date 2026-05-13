Babi Xavier - Reprodução/RedeTV!

Babi XavierReprodução/RedeTV!

Publicado 13/05/2026 00:00

Originalmente planejados para este mês, as novas atrações da faixa nobre da RedeTV! vão demorar para ver a luz do dia – isso se realmente saírem do papel. Os preparativos do programa de economia da influenciadora Nath Finanças e do reality de relacionamentos de Babi Xavier esfriaram, ao menos até aqui, ambos os projetos deixaram de ser prioridade para a emissora. Por enquanto, a ordem é seguir com as reprises do 'Operação de Risco', que rendem bons índices de audiência para o canal.

Pacotão de novidades

O SBT continua preparando uma série de novidades para agosto, mês em que a rede festejará o seu 45º aniversário. Além de mudanças na programação, a emissora também finalmente promoverá a estreia do novo visual de seus microfones. A atual canopla, em uso desde 2005, será substituída por uma espuma azul, fruto do resultado de uma enquete feita com os funcionários do canal em janeiro.

Em busca de um formato

Tom Cavalcante - Divulgação/Record

Tom CavalcanteDivulgação/Record

A Record continua procurando formatos para reforçar sua programação dominical. A cúpula da rede quer explorar mais o potencial de Tom Cavalcante, que se firmou como o principal nome da emissora. O 'Acerte ou Caia!', inicialmente pensado no esquema de temporadas, já virou uma atração fixa na grade do canal, que ainda sonha em encontrar uma atração com o mesmo potencial do game show. O Boom!, em cartaz desde março, seguirá no ar enquanto o martelo não é batido.

Arrumando a casa

Fernando Stucchi - Divulgação

Fernando StucchiDivulgação

A Band anunciou na tarde desta terça (12) a contratação de Fernando Stucchi como CFO, cargo que até então não existia no organograma da emissora. O executivo, que ainda não tinha experiência em veículos de mídia, terá a missão de organizar as finanças do canal para o próximo ano. Até então, ele dava expediente na holding Cacau Foods, conhecida pela linha de produtos alimentícios Dona Jura.

É POP OU FLOP?

É pop... a escolha de Carol Barcellos para comandar o 'Balanço da Copa', atração que o SBT terá no horário nobre no próximo mês. Ela, que foi um dos maiores destaques do esporte da Globo na última década, fará uma boa dupla com Wallace Neguerê, revelação da filial brasiliense da rede.



É flop... a onipresença do ex-jogador Romário em ações relacionadas ao futebol, em especial ao noticiário sobre a Copa do Mundo. Para todos os efeitos, estamos falando de um político eleito, com mandato válido até 2031, e que raramente é visto em atividades ligadas ao Senado Federal.