Boninho - Reprodução/Record

BoninhoReprodução/Record

Publicado 12/05/2026 00:00

Boninho não está digerindo bem o fracasso da 'Casa do Patrão'. Com audiência pífia na Record e performance insatisfatória no streaming, o reality show virou motivo de piada entre o público, imprensa especializada e até mesmo nas emissoras concorrentes. Nos bastidores, o destempero do executivo com a equipe de produção do programa é cada vez mais frequente, segundo apurou a Canal D. Nas redes sociais, o marido de Ana Furtado virou adepto da prática do “ego search” e passou a bloquear qualquer um que ouse falar mal de sua criação – que ele jura que é revolucionária.

Dramaturgia em alta

A direção da Globo está muito satisfeita com os números obtidos por 'Guerreiros do Sol'. Em várias regiões, o folhetim está tendo performance melhor que a do 'BBB', historicamente responsável pelos melhores números pós-novela das 9. Uma ala da emissora já defende que o slot volte a ser ocupado permanentemente por produtos do gênero – até a década passada, a emissora produzia diversas séries para a faixa das 22h, e conseguiu emplacar diversos produtos lembrados até os dias de hoje.

Tom na vice-liderança

Tom Cavalcante - Divulgação/Record

Tom CavalcanteDivulgação/Record

O 'Acerte ou Caia'! foi mais uma vez a segunda escolha dos telespectadores no Painel Nacional de Televisão. Levantamento obtido com exclusividade pela Canal D revela que o programa da Record conquistou 4,2 pontos de média no último domingo (10). A boa performance do game show de Tom Cavalcante também deixou o 'Domingo Espetacular' na vice-liderança de audiência, com 5,6 pontos.

Tudo em aberto

Tiago Leifert - Reprodução/YouTube

Tiago LeifertReprodução/YouTube

O SBT segue definindo como ficará a sua grade de programação durante a Copa do Mundo. Até aqui, as únicas certezas são um programa esportivo diário, com o rescaldo e a análise dos jogos do dia, e um extenso pré-jogo comandado por Tiago Leifert nos dias em que o Brasil estiver em campo.

É POP OU FLOP?

É pop... não há absolutamente nada para ser exaltado hoje. A televisão está em uma fase insuportável, em que todas as ideias se repetem em todas as emissoras. Para não ser repetitivo, é melhor não falar nada.



É flop... a divulgação de 'Quem Ama Cuida', próxima novela das 9 da Globo. O departamento de marketing da emissora nunca esteve tão apático como nos últimos tempos. Ao que tudo indica, 'Vale Tudo' foi a última trama que mereceu ganhar um tratamento de superprodução pela emissora.