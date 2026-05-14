Alerto ao Público - Divulgação/TV Globo

Alerto ao PúblicoDivulgação/TV Globo

Publicado 14/05/2026 00:00

Depois de uma temporada problemática, marcada por derrotas para ‘A Fazenda’ e por um episódio que sequer viu a luz do dia em TV aberta, ‘Aberto ao Público’ não voltará ao ar na Globo em 2026. A emissora sinalizou oficialmente que, ao menos por enquanto, não tem interesse em produzir mais uma temporada do humorístico. Maurício Meirelles, criador e apresentador do formato, já partiu para outra e está envolvido com a cobertura da Copa do Mundo na Record.

Outro lado

Sobre a abertura da Canal D de quarta (13), a RedeTV! diz que segue preparando os programas de Nath Finanças e Babi Xavier, e que inclusive fará um evento de lançamento dos novos projetos para o final deste mês. Isso, porém, não muda o fato de que ambos os projetos estão atrasados. O reality de Babi, por exemplo, teve a sua estreia divulgada para maio – e isso claramente não acontecerá.

Imagina se desligasse

Flávio Bolsonaro - Reprodução/GloboNews

Flávio BolsonaroReprodução/GloboNews

A GloboNews se gaba há anos de “nunca desligar”, mas isso está cada vez mais longe de ser realidade. Ontem (13), enquanto todos os canais de notícias se esbaldavam nos áudios vazados de Flávio Bolsonaro desde às 15h, a emissora continuava com sua vida normal. A rede só entrou para a cobertura pouco antes das 18h, quando as rivais já tinham até apurações próprias sobre o caso.







‘Canta Comigo’ (outra vez)

Canta Comigo - Reprodução/Record

Canta Comigo Reprodução/Record

Fora do ar desde 2024, o ‘Canta Comigo’ já tem data para voltar ao ar na Record. Agora sob comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, a competição musical estreará sua 7ª temporada em 21 de julho, uma terça. É um dia inédito para o reality, que já bateu ponto nas tardes de domingo e nas quartas.

É POP OU FLOP?

É pop... o programa ‘O É da Coisa’, da BandNews. Reinaldo Azevedo realmente se firmou como host do mais interessante formato de análise política da atualidade. Bem-humorada e ácida, a atração facilmente se destaca ainda mais em dias de grandes coberturas factuais, como na noite de ontem.



É flop... a reprise de ‘Além do Tempo’ sem a dobradinha com ‘Terra Nostra’. Na segunda-feira (11), a novela teve 11,5 pontos de média no Painel Nacional de Televisão, 2 pontos a menos do que na semana anterior. Ontem, o ibope caiu ainda mais: foram apenas 10,7 de média.