Boninho - Reprodução/Record

BoninhoReprodução/Record

Publicado 18/05/2026 00:00

Incomodado com o maior fracasso (por muita margem) de sua carreira, Boninho está fazendo de tudo para salvar a ‘Casa do Patrão’. Com audiência em queda livre na televisão e perdendo fôlego no Disney+, em que já não figura no ranking dos 3 mais vistos da plataforma, o reality escanteou a sua proposta original e virou um balão de ensaio de ideias sem sentido, com mudanças de regras e influência de convidados externos. O executivo, porém, continua convicto de que a proposta original do formato era excelente – ele tem uma histórica dificuldade em aceitar críticas sobre seu trabalho.

A vida imita a arte

Nenhuma emissora ficou tão feliz quanto a RedeTV! com a separação de Vini Jr. e Virginia Fonseca. Algumas das mulheres apontadas como pivôs do fim do relacionamento do atleta têm relação com o canal, fazendo participações em pegadinhas e no posto de sedutora do ‘Teste de Fidelidade’, um dos programas mais clássicos da rede. Não foi uma simples coincidência que o canal tenha sido o primeiro a falar com as modelos oficialmente, ainda na noite da última sexta-feira (15), no TV Fama.



Mais notícias no SBT

SBT Notícias - Reprodução/SBT

SBT Notícias Reprodução/SBT

O SBT decidiu trocar um programa de vídeos da internet por mais jornalismo. O ‘Notícias Impressionantes’, que estava na grade diária da emissora desde março, será substituído a partir da madrugada de hoje (18) por uma versão maior do’ SBT Notícias’, que passa a entrar no ar depois do ‘Operação Mesquita’. Por enquanto, a atração de vídeos da internet segue aos sábados e domingos.





Final com ibope morno

Aguinaldo Silva - Divulgação/TV Globo

Aguinaldo Silva Divulgação/TV Globo

Aclamado nas redes sociais, o desfecho de ‘Três Graças’ não teve boa audiência na televisão. O folhetim, que a partir da noite de hoje será substituído por’ Quem Ama Cuida’, saiu de cena sem alcançar recordes de público em sua última semana de exibição, algo raro para o histórico das novelas das 9. No Rio de Janeiro, a trama de Aguinaldo Silva se despediu com picos de 30,4 pontos.



É POP OU FLOP?

É pop... a quarta temporada de ‘Meu Querido Zelador’, já disponível no Disney+. A história do porteiro Eliseo e de seu antagonista Zambrano continua tendo fôlego para mais anos no ar, e a iminente renovação da maior parte do elenco para a já confirmada 5ª temporada é um grande acerto.



É flop... o ‘Hoje em Dia’, da Record. Muito além de índices de audiência, o programa nunca esteve tão ruim como nos últimos meses. Desde a saída de Ticiane Pinheiro, o matinal conseguiu ficar ainda mais enfadonho do que já era. É, de longe, a pior opção das TVs abertas no seu horário.