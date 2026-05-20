Everaldo Marques - Divulgação/TV Globo

Everaldo MarquesDivulgação/TV Globo

Publicado 20/05/2026 00:00

Faltam 22 dias para a abertura da Copa do Mundo e a Globo ainda não definiu como ficará a sua grade de programação durante o torneio. A emissora, que inicialmente planejava cancelar suas novelas em vários dias, agora cogita exibir capítulos mais curtos em dias de jogos estratégicos, como os que envolvem Brasil e Argentina. Historicamente, a rede envia para suas afiliadas detalhes da grade de grandes eventos com 60 dias de antecedência. Desta vez, a previsão é que o desenho definitivo da programação seja apresentado para as retransmissoras apenas no dia 1º de junho.

Vale tudo pela audiência?

Sistematicamente derrotada pelo polêmico programa 'Alô Juca', a Record Bahia deu mais um passo em sua saga contra a atração do SBT. Ontem (19), o 'Balanço Geral' baiano estampou a manchete "não vão mais enganar ninguém: Juca e esposa são presos agora" no seu GC, em uma clara tentativa de associação ao apresentador rival, acusado de desviar Pix de campanhas beneficentes. O Juca preso, no entanto, não foi o âncora do SBT, que tinha mais que o dobro de ibope da Record naquele momento: às 11h50, o placar apontava 12 para o SBT, 7 para a Globo e 6 para o 'Balanço Geral'.

Fora do ar

Joel Datena - Reprodução/Band

Joel DatenaReprodução/Band

Joel Datena não voltará ao comando do 'Brasil Urgente' neste mês. Fora do ar desde 11 de maio, o jornalista continua na unidade de terapia semi-intensiva de um hospital de São Paulo, se recuperando de uma intervenção cirúrgica na coluna. Até lá, o jornalístico da Band seguirá sendo apresentado por Lucas Martins. A expectativa é de que Joel reassuma o noticioso em 8 de junho.

Pior estreia da história

Quem Ama Cuida - Reprodução/TV Globo

Quem Ama CuidaReprodução/TV Globo

'Quem Ama Cuida' teve a pior estreia de uma novela das 9 em 57 anos no Painel Nacional de Televisão, com 22,2 pontos de média. O folhetim foi superado pelo 'Jornal Nacional' (23,9), pelos jornais locais noturnos (23,6) e por outras duas novelas -- 'A Nobreza do Amor' (22,4) e 'Coração Acelerado' (22,3). O resultado ainda não assusta a Globo, que já apostava em um início complicado.

É POP OU FLOP?

É pop... a nova faixa de programas políticos que o SBT News estreou na faixa das 23h. O canal de notícias ganha pontos (de credibilidade e relevância, não de audiência, já que ele não é medido pelo Ibope) ao sair na frente das rivais com opções bem estruturadas para a cobertura eleitoral.



É flop... o discurso medonho de Leandro Hassum em defesa de Boninho no episódio de segunda-feira (18) da 'Casa do Patrão'. O comediante afirmou que o Brasil aprendeu a amar realities shows por conta do executivo. Alguém avisa que essa paixão veio de Silvio Santos, com a 'Casa dos Artistas'?