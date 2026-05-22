Boninho - Reprodução/Record

BoninhoReprodução/Record

Publicado 22/05/2026 00:00

Boninho já tem um próximo trabalho depois da 'Casa do Patrão'. O executivo assinará a direção-geral de 'Oi, Sumido', novo reality do Amazon Prime Vídeo. Com produção da Formata, o programa procura solteiros heterossexuais maiores de 18 anos, que vivam em São Paulo e estejam interessados a viver sob o mesmo teto de seus ex-companheiros. O formato, que é uma adaptação internacional, teve suas inscrições abertas oficialmente nesta quinta (21). “Nesse programa, seu próximo amor pode ser alguém novo ou alguém que seu coração já conhece”, anunciou a plataforma de streaming.

Recomeçando

Demitido do SBT no início de abril e sem lograr êxito na tentativa de se realocar em alguma afiliada da emissora, Mauro Lissoni voltará ao mercado em um novo projeto. Ele está envolvido na Família TV, canal digital idealizado pelo coach Paulo Vieira. A nova rede, que entrará no ar já na noite de hoje (22), se apresenta em suas páginas nas redes sociais como “a TV que a família estava esperando”.

Não está sendo fácil

Isso Não é Um Talk Show - Reprodução/Jovem Pan

Isso Não é Um Talk ShowReprodução/Jovem Pan

A Jovem Pan está sendo rejeitada até mesmo por profissionais que estão desempregados ou em empregos pouco estáveis. No último final de semana, um executivo da emissora precisou apresentar um dos telejornais da rede. Além disso, o canal ainda não encontrou um diretor para o recém-estreado 'Isso Não é Um Talk Show'. Uma jornalista, que atualmente é repórter em uma rede pouco relevante, recusou a oferta, mesmo com uma boa oferta financeira do conglomerado. O clima ruim nos bastidores, aliado ao temor de que a nova gestão não durará muito, depõe contra o canal.

Deolane aumenta ibope de TVs

Deolane Bezerra - Reprodução/GloboNews

Deolane BezerraReprodução/GloboNews

A nova prisão de Deolane Bezerra fez a alegria dos jornalísticos da Record e do SBT. Na primeira, segundo dados prévios de audiência obtidos pela Canal D, o 'Cidade Alerta' conquistou a sua melhor audiência do ano em São Paulo, com picos de 8 pontos na edição nacional. Na segunda, os recordes ficaram por conta do 'Primeiro Impacto' e do 'Fofocalizando', também com os maiores ibopes de 2026.

É POP OU FLOP?

É pop... a novela 'Quem Ama Cuida', que está completando sua primeira semana de exibição. Mesmo com os índices ruins de audiência, algo que já era previsto pela Globo (conforme noticiado pela Canal D antes mesmo da estreia), a história se destaca pelo bom texto e por suas boas atuações.



É flop... o 'Mais Você' sem Ana Maria Braga. Tati Machado e Gil do Vigor até têm seu valor, mas é um programa que não faz sentido algum sem a apresentadora titular. Até reapresentações seriam mais eficientes durante as férias de Ana Maria, já que até os anunciantes minguam em suas ausências.