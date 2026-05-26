Galvão Bueno - Reprodução/SBT

Galvão BuenoReprodução/SBT

Publicado 26/05/2026 00:00

Conhece o ditado de que onde há fumaça, há fogo? Então... Nos últimos dias, ganhou força nos bastidores do SBT que Galvão Bueno encerrará sua parceria com a emissora pouco depois do final da Copa do Mundo. O locutor, que comanda um programa nas noites de segunda-feira, já sinalizou para amigos próximos que planeja reduzir a sua rotina de trabalho. A emissora, por sua vez, não faz muita questão de manter o 'Galvão FC' no ar, já que a atração não performa bem no Ibope. Até aqui, no entanto, nenhuma das partes comenta oficialmente a possível rescisão antecipada do contrato.

Grade voadora

Sem aviso prévio ao público, a Record voltou a fazer mudanças em sua programação matinal na manhã de ontem (25). O 'RJ no Ar' – em São Paulo, a versão matinal do 'Balanço Geral' – ganhou mais 10 minutos no ar, indo até às 8h40 e empurrando todos os demais programas da faixa. O 'Fala Brasil' passou a ser exibido entre 8h40 e 9h50, quando começa o 'Hoje em Dia'. A revista eletrônica, que até sexta-feira terminava às 10h58 para a capital paulista, agora fica no ar até 11h30 para todo o Brasil.

Guerra dos dominicais

Deolane Bezerra - Reprodução/TV Globo

Deolane BezerraReprodução/TV Globo

A equipe do 'Domingo Espetacular' está enciumada com os constantes furos do 'Fantástico' em reportagens envolvendo a polícia de São Paulo. No último domingo (24), o jornalístico da Globo exibiu uma série de imagens inéditas da prisão de Deolane Bezerra, enquanto o programa da Record precisou recorrer a materiais de arquivo da advogada. Na audiência, como habitual, o 'Fantástico' nadou de braçadas, enquanto o 'Domingo Espetacular' sofreu com a concorrência do SBT.

Antena da discórdia

Sede da TV Brasil - Divulgação/EBC

Sede da TV BrasilDivulgação/EBC

A TV Brasil justifica a baixa audiência da entrevista de Lula no 'Sem Censura' (marcou 0,09 ponto) com um problema técnico um tanto quanto curioso. “Com a construção de um prédio ao lado da antena compartilhada por nós, pela TV Cultura e pela TV Câmara em São Paulo, o sinal da emissora está sendo prejudicado em vários horários do dia há alguns meses”, diz a emissora pública, que afirma já estar em busca de um novo local para a instalação de sua antena de transmissão.

É POP OU FLOP?

É pop... o 'TV Fama', da RedeTV!. Mesmo com as nítidas limitações orçamentárias, o programa segue sendo uma boa opção para o horário nobre. É visível que a equipe se esforça para trazer pautas inéditas, apesar de ser o último programa do gênero a ir ao ar diariamente (e o único em primetime).



É flop... a reprise de 'Avenida Brasil' no 'Vale a Pena Ver de Novo'. Entrando em seu terceiro mês de exibição, a trama ainda não mostrou ao que veio e sequer conseguiu se beneficiar com a queda das temperaturas pelo país, que historicamente melhora a audiência da faixa horária.