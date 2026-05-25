Walcyr Carrasco - Divulgação/TV Globo

Walcyr CarrascoDivulgação/TV Globo

Publicado 25/05/2026 00:00

A Globo não está (ainda) incomodada com a audiência de 'Quem Ama Cuida'. Mesmo com a média ruim dos primeiros capítulos, que já era esperada pela emissora, a rede ficou surpreendida com a resiliência da trama, que deu sinais de força mesmo com o cenário adverso da primeira semana, que contou com jogos de futebol relevantes televisionados por rivais, uma mudança de horário na quarta e o noticiário morno, que prejudicou a performance do 'Jornal Nacional'. O canal acredita que a novela das 9 estará na casa dos 25 pontos no Painel Nacional de Televisão até o final de julho.

SBT volta a crescer no ibope

As mudanças promovidas pela nova gestão do SBT foram aprovadas pelo público. A emissora está caminhando para terminar o mês de maio com um crescimento de cerca de 10% nas 24 horas do dia, sendo mais uma vez a TV aberta que mais ganhou telespectadores na comparação com o mês anterior. Nesta quarta-feira (27), a rede colocará no ar 'A História de Joana – A Virgem', sua principal aposta de teledramaturgia para o segundo semestre. A expectativa é de que a novela turbine ainda mais o ibope do horário nobre do canal, que já reassumiu a vice-liderança depois das 22h.

Não colou

Mestrinho, João Gomes e Jottapê - Divulgação/TV Globo

Mestrinho, João Gomes e JottapêDivulgação/TV Globo

A primeira tentativa da Globo de retomar produções próprias ao meio-dia dos domingos não colou. O especial 'Dominguinho' derrubou a audiência da emissora em todo o país, tendo muito menos público do que o habitualmente registrado pelos filmes da faixa horária. Em algumas cidades, o musical chegou até mesmo a perder a liderança. A Record, com enlatados no embate direto com a atração da líder de audiência, foi quem mais se beneficiou com o atraso da 'Temperatura Máxima'.

Cobertura alternativa

Neto - Reprodução/Band

NetoReprodução/Band

Sem direitos de transmissão da Copa do Mundo, a Band avalia mudar a sua programação durante parte do torneio para evitar a exposição de seus programas aos jogos mais importantes. A emissora avalia transmitir reacts das partidas do Brasil e de outras seleções com apelo (especialmente aquelas que estarão apenas na Cazé TV), em coberturas lideradas por Neto e Renata Fan. O canal se empolgou com os bons índices da transmissão paralela da convocação da seleção brasileira.

É POP OU FLOP?

É pop... a decisão da Cazé TV em fazer uma transmissão mais séria dos jogos da Copa do Mundo. Nada contra a resenha e o bom humor, mas a partir do momento em que ela se transformou na única opção em boa parte do torneio, um pouco mais de seriedade realmente era necessário.



É flop... a forma com qual o SBT acabou com o 'Casos de Família', que teve a sua última edição exibida no sábado (23). Sem direito à despedida, o clássico programa de Christina Rocha saiu do ar pela porta dos fundos, exibindo até cenas de uma edição que foi engavetada pela emissora.