Em Ponto - Divulgação/GloboNews

Em PontoDivulgação/GloboNews

Publicado 02/06/2026 00:00

A direção da GloboNews está em alerta com a performance sofrível da programação matinal. Há várias semanas, o ‘Em Ponto’ e o ‘Conexão’ entraram em uma espiral de queda livre, não raramente chegando ao último lugar entre os canais de notícias em suas respectivas faixas de exibição. A chefia dos dois telejornais está sendo pressionada por melhores resultados e a tensão já é nítida no ar, com entrevistas e pautas sendo cortadas por baixo rendimento no Ibope minuto a minuto. Internamente, já se discutem mudanças no comando dos matinais, aproveitando o aniversário de 30 anos da rede.



Guerra da antena

Tirado da cartola pelo marketing da Globo, o argumento da falta de delay com antena digital também virou argumento do SBT em suas campanhas publicitárias para a Copa do Mundo. Nos próximos dias, afiliadas das duas emissoras vão partir para o corpo a corpo, com ações presenciais dando antenas para telespectadores em pontos-chave das principais cidades do país. A iniciativa já virou piada na Cazé TV, única detentora de todos os direitos do Mundial, que agora diz que o público deve buscar antenas de 5G, e não de sinal de televisão, para acompanhar as 104 partidas do campeonato.

Esfriou

Renato Ambrósio - Reprodução/Band

Renato AmbrósioReprodução/Band

O ‘Boa Noite Família’ ainda deve sair do papel, mas não é mais a maior prioridade da Band. Os preparativos para o novo dominical de Renato Ambrósio esfriaram em meio aos boatos de que a rede prepara um corte significativo de pessoal para as próximas semanas. Nos últimos meses, a emissora vinha adotando o expediente de demissões a conta- gotas para não chamar a atenção dos sindicatos.





Grade voadora

Em Família - Reprodução/TV Globo

Em FamíliaReprodução/TV Globo

Depois de ter tido o pior ibope de sua história, empatando durante 22 minutos com o SBT, a Globo decidiu deslocar o ‘Em Família com Eliana’ para mais tarde. Neste domingo (7), a atração – que sairá do ar durante a Copa do Mundo – será exibida mais tarde, às 16h, quase duas horas depois de seu horário habitual. Antes disso, a rede levará ao ar sessões de filmes.

É POP OU FLOP?

É pop... a cobertura da Champions League feita pelo SBT. Mesmo com as várias críticas ao trabalho de Tiago Leifert, a competição encerrou sua temporada com mais público do que a média acumulada em 2024/25, contrariando a queda generalizada enfrentada pela TV aberta.



É flop... os documentários ‘Planeta Selvagem’, que a Band exibe nas noites de sexta-feira e domingo. Não há curadoria alguma dos materiais. Na semana passada, a emissora transmitiu um material com áudio digno de uma rádio clandestina, ficando inaudível em diversos momentos.