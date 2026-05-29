Anitta - Divulgação/TV Globo

AnittaDivulgação/TV Globo

Publicado 29/05/2026 00:00

A Globo segue se esforçando para dar alguma dignidade ao 'Estrelas da Casa'. Depois de duas temporadas com resultados apáticos e vencedores que saíram mais desconhecidos do que quando entraram, a emissora decidiu apostar em Anitta para salvar a terceira edição do projeto, que agora quer formar uma nova banda. Ela será uma mentora dos participantes, assumindo o papel que foi de Michel Teló na temporada transmitida no ano passado. O programa entrará no ar em agosto.

Tira casaco, bota casaco

Mesmo depois de ter anunciado oficialmente a transmissão da final da Copa do Nordeste para todo o país, o SBT decidiu voltar atrás – algo corriqueiro para a emissora. O canal decidiu seguir com a sua programação habitual no próximo dia 6, exibindo o desfecho do torneio apenas para as suas afiliadas no Nordeste, com exceção de Sergipe, que retransmite o sinal gerado por São Paulo.

Por falar em Copa...

Gustavo Villani - Reprodução/TV Globo

Gustavo VillaniReprodução/TV Globo

A concorrência com a Cazé TV e o SBT está tirando o sono dos executivos da Globo. A emissora irá trabalhar como principal trunfo o fato de “não ter delay” em suas transmissões durante a Copa do Mundo, diferentemente dos conteúdos disponíveis no YouTube. Essa foi a forma encontrada pela emissora diante da ausência de seus dois principais elementos históricos: o narrador Galvão Bueno, que agora dá expediente no SBT, e a transmissão de todas as partidas do campeonato.

Os frutos de Deolane

Fofocalizando - Reprodução/SBT

FofocalizandoReprodução/SBT

A nova temporada de Deolane Bezerra atrás das grades continua dando números atípicos para o SBT. O 'Fofocalizando', transformado em uma espécie de pay-per-view da prisão da advogada, venceu a primeira edição do 'Cidade Alerta' – exibida das 16h25 às 16h44 – nesta quarta-feira (27) em Belém, Brasília e São Paulo. Na capital paulista, a atração chegou a ficar na vice-liderança por 56 minutos.

É POP OU FLOP?

É pop... a novela 'A Nobreza do Amor', da Globo. O folhetim, que já esteve aqui por conta de seu alto nível de produção, virou um destaque positivo até mesmo no quesito audiência. Em várias cidades, a trama já é responsável pelo posto de trama mais assistida do dia, batendo até a novela das 21h.



É flop... o programa 'Operação Mesquita', do SBT. Otávio Mesquita já teve alguma graça, mas agora se limita a apresentar um formato cujo único propósito é servir de autopromoção para si próprio e para seus familiares. Não é por caso que ele perde para a Igreja Universal em diversas capitais.