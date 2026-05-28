Sonia Abrão - Reprodução/RedeTV!

Sonia AbrãoReprodução/RedeTV!

Publicado 28/05/2026 00:00

Sonia Abrão terá uma espécie de segundo programa para chamar de seu a partir do dia 8 de junho. Responsável por uma das poucas atrações competitivas da RedeTV!, a apresentadora aumentará o seu expediente e passará a comandar uma segunda edição do 'A Tarde é Sua', que será exibida de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 13h. O programa também seguirá normalmente em seu horário habitual, entre 15h e 17h. A emissora acredita que ela conseguirá se destacar em meio aos jornalísticos exibidos pelas rivais na faixa horária, que atualmente é ocupada por vídeos da internet.

TV Brasil de casa nova

A EBC confirmou nesta quarta-feira (27) que a TV Brasil terá uma nova sede em São Paulo. A partir de setembro, a emissora passará a operar no Edifício Prestes Maia, no centro da capital paulista. A previsão é de que todo o trâmite esteja concluído em 22 de novembro, com a inauguração dos novos estúdios e a conclusão da instalação dos equipamentos e da montagem da infraestrutura.

Brincadeira da discórdia

Tino Marcos - Reprodução/Porta dos Fundos

Tino MarcosReprodução/Porta dos Fundos

Colegas de Tino Marcos ficaram incomodados em ter sido usados, sem consentimento e autorização prévia, no material de divulgação do seu programa no 'Porta dos Fundos'. Além do viral em que ele surgia abatido pedindo um emprego, o jornalista gravou um outro vídeo, em que ele fala com celebridades sobre sua suposta situação difícil depois de anos fora do ar. O primeiro vídeo se espalhou rapidamente, provocando um debate sobre etarismo e competência nas redes sociais, já inflamadas com a escolha de Virginia Fonseca para fazer a Copa do Mundo no 'Domingão com Huck'.

Martelo batido

Rodrigo Bocardi - Divulgação/BocaTV

Rodrigo BocardiDivulgação/BocaTV

Já está tudo certo entre Rodrigo Bocardi e o SBT. Fora do ar desde a sua saída da Globo, no início do ano passado, o jornalista comandará um programa jornalístico inovador a partir de agosto, na atual faixa do 'Aqui Agora', das 18h30 às 19h45, apenas para São Paulo e regiões sem programação local. A dramaturgia, responsável por incrementar significativamente a audiência da rede em todo o país, vão ganhar espaços estratégicos na programação, indo além das faixas já existentes (14h e 20h50).

É POP OU FLOP?

É pop... a tentativa da RedeTV! em trazer novos formatos para a sua programação, atualmente entupida de reprises de pegadinhas e do 'Operação de Risco'. Alguns dos formatos parecem ter potencial, em especial as atrações que serão lideradas por Katiuzia Rios e Jorge Lordello.



É flop... os filmes que a Band está exibindo nas noites de quarta-feira. A emissora até tem um bom pacote de produções em seu acervo, mas está exibindo uma série de longas tenebrosos na sessão 'Cine Clube'. Os resultados estão aí para quem quiser ver: derrotas e mais derrotas para a RedeTV!.