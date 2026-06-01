Estrelas da Casa - Reprodução/TV Globo

Estrelas da CasaReprodução/TV Globo

Publicado 01/06/2026 00:00

Com dificuldades de comercialização desde o seu segundo ano, o ‘Estrelas da Casa’ virou um problemão para o departamento comercial da Globo. A emissora não conseguiu comercializar nenhuma cota do reality musical, que registra audiência e repercussão abaixo das expectativas desde a sua estreia. A Canal D apurou que a rede entrou em contato com marcas que patrocinaram o ‘BBB 26’ oferecendo descontos generosos para cotas da atração comandada por Ana Clara Lima, mas que quase nenhuma negociação progrediu – apenas uma varejista, que também comanda um banco digital, sinalizou interesse até o momento da publicação deste texto.

Jogos definidos

O SBT já definiu sua agenda de jogos para os primeiros dias da Copa do Mundo – ao todo, a emissora exibirá 32 partidas, todos em simultâneo com a TV Globo. No dia 11, a rede terá México x África do Sul na faixa das 16h. No dia 12, será a vez de EUA x Paraguai (22h). No dia 13, Brasil x Marrocos (19h). No domingo, dia 14, o canal exibirá Holanda x Japão (17h). Dia 15, Arábia Saudita x Uruguai (19h). França x Senegal será a atração do dia 16, às 16h. Na sequência, estão Inglaterra x Croácia (17h), Suíça x Bósnia (16h), Brasil x Haiti (21h30), Alemanha x Costa do Marfim (17h), Uruguai x Cabo Verde (19h), Argentina x Áustria (14h), Inglaterra x Gana (17h) e Escócia x Brasil, às 19h do dia 24 de junho.

Programação freestyle

Mega Sonho - Reprodução/RedeTV!

Mega SonhoReprodução/RedeTV!

A lógica normal de qualquer emissora é dar mais espaço para os seus sucessos. Isso, porém, não acontece na RedeTV!. A partir deste sábado (6), o canal enviará o ‘Mega Sonho’ para o fuzilamento na faixa das 21h30, contra a novela da Globo. O ‘Operação de Risco’, responsável pelos maiores índices da rede, ficará só 25 minutos no ar (das 22h35 às 23h). Depois, entre 23h e 1h30, a emissora exibirá as lutas da desconhecida ‘Liga Monstro’ – a Band tem lutas na mesma faixa e sofre para dar 1 ponto.



Testes na Record

Manuela Queiroz - Reprodução/Record

Manuela QueirozReprodução/Record

A Record continua avaliando nomes femininos para a escala de plantonistas do ‘Domingo Espetacular’. Com a efetivação de Camila Busnello na vaga que foi de Carolina Ferraz nos últimos anos, o canal passou a buscar novas substitutas em suas emissoras regionais. Neila Medeiros já fez pilotos para a vaga. Na última semana, foi a vez de Manuela Queiroz, apresentadora do ‘Goiás no Ar’, gravar testes em São Paulo. Ambas já dão expediente na rede ocasionalmente, mas no ‘Fala Brasil’.

É POP OU FLOP?

É pop... a reta final da temporada de ‘Seus Amigos e Vizinhos’, série disponível no catálogo da Apple TV. O segundo ciclo de episódios da produção demorou para engrenar, mas finalmente está no nível de seu primeiro ano. O final da segunda temporada será disponibilizado neste feriado.



É flop... o telejornal ‘SBT Rio’. Outrora competitivo pela vice-liderança, o jornalístico parou no tempo e não tem nenhum atrativo diante da concorrência. Ele consegue ser pior que os jornalísticos locais da Band, que luta contra a rejeição do público carioca por sua imagem muito paulistana.