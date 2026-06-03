Pedro Godoy - Reprodução/Redes Sociais

Pedro GodoyReprodução/Redes Sociais

Publicado 03/06/2026 00:00

A maior crise reputacional e de audiência da história da GloboNews ganhou um novo capítulo ontem (2). Pedro Godoy, executivo responsável pelo comando do canal de notícias em São Paulo, foi responsabilizado pela ladeira de ibope dos matinais da rede e acabou demitido. Antes de virar o patinho feio da cúpula do canal, ele foi responsável por revelar praticamente toda a nova geração de profissionais de vídeo da empresa, como Andréia Sadi, Marcelo Cosme e Nilson Klava. O diretor será substituído por Evane Bertoldi, que atuava como supervisora de edição dos jornalísticos da Globo.



Record Rio em alta

A Record está festejando o crescimento de audiência de seus telejornais no Rio de Janeiro. O ‘Balanço Geral’, comandado por Tino Júnior, terminou maio com 7% mais telespectadores do que no mês anterior. No horário nobre, o ‘Cidade Alerta’ incrementou sua média em 6%. O maior destaque foi o matinal ‘RJ no Ar’, apresentado por Marcus Marinho, que conseguiu ampliar seu alcance em 14%.

Facão no +SBT

Silvio Santos - Reprodução/SBT

Silvio SantosReprodução/SBT

Em mais uma medida para cortar custos de sua plataforma de streaming, que nunca chegou nem perto de ser sustentável financeiramente, o SBT tirou do ar um canal FAST que reapresentava episódios marcantes de programas históricos da rede. Ele foi substituído por um loop de edições antigas do ‘Show do Milhão’, formato no qual os direitos conexos de reapresentações custam bem menos.

Menos ‘MasterChef’

MasterChef - Divulgação/Band

MasterChefDivulgação/Band

Também vivendo um extenso processo de corte de gastos, a Band decidiu descontinuar a versão celebridades do ‘MasterChef Brasil’. Em vez de gastar com cachê para celebridades, a emissora optou por retomar a variante com culinaristas profissionais, que já rendeu boa audiência para a atração. A temporada com VIPs ficou abaixo das expectativas em faturamento, ibope e repercussão.

É POP OU FLOP?

É pop... a Canal D, que completará seu 1º ano em O DIA nesta sexta (5). Em 12 meses, este espaço (agora assinado por mim, mas que já teve outros nomes célebres do entretenimento, como Leo Dias e Fábia Oliveira) voltou a ser uma das colunas mais relevantes do país sobre mídia. Obrigado, leitor!



É flop... a ‘Casa do Patrão’. Alguém ainda lembra que aquilo existe? Até mesmo as publicidades que um atacadista patrocinador da atração está fazendo com Dudu Camargo estão repercutindo mais que as patacoadas feitas por Boninho para tentar ressuscitar o formato natimorto.



A Canal D fará uma pausa durante o feriadão e volta, com fôlego recarregado para o seu segundo ano, na edição de segunda (8) de O DIA. Mas antes disso, a coluna deixa seu agradecimento para dois importantes nomes de seu primeiro ano: a editora Renata Onaindia, companheira de tantos fechamentos atrasados, e Thiago Feitosa, presidente do jornal e apoiador incondicional do jornalismo de entretenimento sem mordaça. Aos dois, o mais sincero obrigado deste colunista.