Abertura da Copa do Mundo - Reprodução/SporTV

Abertura da Copa do MundoReprodução/SporTV

Publicado 12/06/2026 00:00

Conforme previsto pela Canal D, o Ibope foi protagonista de um verdadeiro vexame com a estreia da Copa do Mundo. Incapaz de discernir a audiência de canais que tenham um mesmo áudio, a empresa entregou dados claramente errados ao mercado publicitário na tarde de ontem (11). De acordo com a coleta prévia de audiência, México x África do Sul teve média nacional de 2,9 pontos no SBT, com seu pico de telespectadores justamente durante um intervalo comercial – justamente o único momento em que a rede aberta e o N Sports, na TV por assinatura, tinham áudios diferentes.

Troféu Óleo de Peroba

Insistentemente alertado pelo SBT nas últimas semanas, o Ibope sugeriu que a emissora exibisse os jogos com 40 segundos de atraso para ter sua audiência aferida corretamente. Em contato com a Canal D, o instituto se defendeu. “O Ibope está na vanguarda global do desenvolvimento de novas tecnologias de medição. Quanto à sugestão de aplicação de um delay técnico entre sinais simultâneos, trata-se de uma apenas dentre diversas outras alternativas operacionais”. Se esse é o tipo de serviço que está na ‘vanguarda da tecnologia’, não quero nem imaginar quem não está...

Saída pela tangente

Tom Cavalcante - Reprodução/Record

Tom CavalcanteReprodução/Record

A Record decidiu dar chá de sumiço no game show 'Boom!'. De acordo com a grade enviada pela emissora para a imprensa, o programa comandado por Tom Cavalcante terá a sua última edição exibida neste domingo (14). A partir da próxima semana, no dia 21, o espaço será ocupado pela sessão de filmes 'Cine Maior', atualmente exibida ao meio-dia. A duração do formato será preenchida por uma ampliação dos desenhos bíblicos, que passam a ficar em cartaz das 9h às 12h15.

Globo se preocupa com novela

Antonio Fagundes - Reprodução/TV Globo

Antonio FagundesReprodução/TV Globo

Demorou, mas 'Quem Ama Cuida' entrou na lista de preocupações dos executivos da Globo. A cúpula da rede acreditava em uma reação mais rápida da trama depois do início do mistério de quem matou Arthur. A emissora intensificará a divulgação do folhetim nos próximos dias, e já prepara uma campanha de relançamento da trama para exibição no segundo jogo da seleção brasileira na Copa.

É POP OU FLOP?

É pop... o tom adotado pela Cazé TV no primeiro dia do Mundial. Diferentemente da edição passada, em que o canal online apostou todas as suas fichas no humor escrachado, a transmissão deste ano soube dosar piadas e seriedade. A qualidade de imagem também surpreendeu.



É flop... a escolha de Gustavo Villani para narrar o primeiro jogo da Copa do Mundo na Globo. Ele entregou uma narração chata, quase arrastada – praticamente um presente para as emissoras concorrentes. Ainda bem que ele não será a voz das partidas da seleção brasileira.