Galvão Bueno - Reprodução/Band

Galvão BuenoReprodução/Band

Publicado 11/06/2026 00:00

Finalmente chegou o dia da abertura da Copa do Mundo. O momento, que deveria ser de festa para os detentores dos direitos, virou motivo de tensão entre os executivos das TVs. Uma falha recorrente da medição feita pelo Ibope, já reportada por diversos canais assinantes dos serviços, deverá atingir em cheio o SBT a partir da tarde de hoje (11). Sem capacidade técnica para discernir canais com áudio simultâneo, o instituto tende a apresentar números que não condizem com a realidade durante as partidas, que serão exibidas com o mesmo áudio pelo canal N Sports. O problema, muito mais sério do que parece, deverá causar danos reputacionais a todos os envolvidos na equação.

Nem a Globo escapa da tensão

Mais aliviada que o canal vizinho por não dividir áudio com outro player, a Globo também chega ao início da Copa do Mundo com mais dúvidas do que respostas. A cúpula da emissora espera atingir ao menos 35 pontos de média nacional durante os jogos do Brasil, mas teme (e muito) o embate com o SBT, que se esforçou nos últimos dias para aumentar a associação de sua marca com Galvão Bueno, voz das maiores conquistas das seleções nos últimos anos. A campanha publicitária sobre antenas digitais foi um trunfo festejado internamente, rendendo picos de acessos ao portal G1.

Manda quem pode...

AgroBand - Reprodução/Band

AgroBandReprodução/Band

Um atraso na Fórmula Indy provocou uma situação curiosa na programação da Band na última segunda (8). Sem condições de entrar com a programação terceirizada da Universal em seu horário habitual, às 2h, a rede decidiu cortar parte de seus jornais matinais para não ter seu repasse mensal reduzido pela igreja pelo atraso não justificado com antecedência. A grade da rede, que normalmente começa 8h em ponto, entrou no ar apenas às 8h37, sem a exibição do 'AgroBand'.

E o Patrão?

Boninho - Reprodução/Record

BoninhoReprodução/Record

Caro leitor, acredite se quiser: a 'Casa do Patrão' ainda está no ar. Abandonado até pelas páginas que cobrem realities nas redes sociais, o reality show da Record se aproxima de sua reta final sendo a maior mancha da trajetória profissional de Boninho. Inconformado com o seu próprio fracasso, o executivo está tendo um meltdown em suas redes sociais. Sem querer lidar com as críticas ao formato do programa, ele bloqueou até mesmo uma usuária ao qual ele havia prometido uma assinatura do Disney+ (que nunca foi entregue, conste-se) para assistir ao pay-per-view da atração.

É POP OU FLOP?

É pop... a coragem da Band em assumir seu posicionamento político em editoriais exibidos em pleno horário nobre. Mesmo ciente de que isso pode afastar parte do público do 'Jornal da Band', a emissora não hesitou em seguir um caminho diferente das rivais, que optam pela discrição.



É flop... o 'Balanço Geral Manhã', da Record SP. Mesmo cada vez mais entregue ao sensacionalismo barato para tentar frear o SBT, o jornalístico segue empilhando derrotas cada vez mais constrangedoras para a concorrente – ele vai ao ar sem intervalos comerciais das 5h10 às 8h40.