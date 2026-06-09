André Rizek - Reprodução/SporTV

André RizekReprodução/SporTV

Publicado 09/06/2026 00:00

Rompida com o Ibope desde o início de maio, a RedeTV! não vive um bom momento nos números aferidos pelo instituto. Levantamento obtido com exclusividade pela Canal D revela que a emissora teve apenas 0,19 ponto de média no Painel Nacional de Televisão em maio, sendo ameaçada pelo SporTV (0,18) e pelo Globoplay Novelas (0,17) – é factível imaginar que o canal esportivo consiga superar a emissora aberta em junho, graças aos jogos da Copa do Mundo. A ESPN, com 0,14 ponto, também chegou perto da rede comandada pela família do empresário Amilcare Dallevo.

Operação salva-média

Por falar em audiência da TV... A Record fará uma modificação em sua programação neste sábado (13), dia do primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo. 'O Jornal da Record', normalmente exibido às 19h45, foi remanejado para depois da partida, indo ao ar entre 21h e 22h30. A missão de disputar público com a seleção ficou para o 'Cidade Alerta', que será exibido em maratona, das 17h às 21h.

Pulou do barco (de novo)

Datena - Reprodução/RedeTV!

DatenaReprodução/RedeTV!

Datena não é mais funcionário da TV Brasil. Magoado com a saída de André Basbaum, executivo responsável por sua contratação, o jornalista pediu demissão e vai tentar de novo a sorte como político nas eleições de outubro. Para amigos, no entanto, ele já confidencia que seu sonho é que Basbaum consiga costurar uma articulação para que ele volte a dar expediente na Record, que até aqui não parece nada interessa em contar com os serviços do controverso apresentador outra vez.

Guerra na Copa do Mundo

Galvão Bueno - Divulgação/SBT

Galvão BuenoDivulgação/SBT

A Globo decidiu mudar a sua grade de programação desta sexta-feira (12). Depois do SBT anunciar que irá iniciar a cobertura de EUA x Paraguai às 21h30, a emissora reagiu e decidiu antecipar o início da transmissão da partida para 20h30, exatamente uma hora antes da concorrente. Com isso, 'A Nobreza do Amor' (17h50), jornal local (18h20), 'Coração Acelerado' (18h35), 'Jornal Nacional' (19h15) e 'Quem Ama Cuida' (19h55) serão exibidos consideravelmente antes de seus horários habituais.

É POP OU FLOP?

É pop... a iniciativa da Globo em levar o 'Mais Você' para os Estados Unidos durante a Copa do Mundo. O programa de Ana Maria Braga é o único matinal do país que ainda se esforça para fazer conteúdo de entretenimento, diferentemente das rivais, que foram pelo caminho fácil do jornalismo.



É flop... o 'RedeTV! Notícias', telejornal em duas edições que estreou na programação da televisão ontem (8). Até então restrito aos canais digitais, o noticioso é verdadeiramente muito ruim. A qualidade técnica, digna de TVs comunitárias do interior, é inaceitável para uma rede nacional.