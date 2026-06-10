Leilane Neubarth fala sobre sexualidade em podcast - Reprodução/YouTube

Leilane Neubarth fala sobre sexualidade em podcast Reprodução/YouTube

Publicado 10/06/2026 00:00

Imersa na maior crise da sua história, a GloboNews agora se limita a festejar que é o “canal de notícias mais assistido do país”. A realidade, no entanto, não é bem essa. Dados obtidos com exclusividade pela Canal D jogam luz ao verdadeiro desempenho da emissora, que está tendo sua liderança sustentada pelo Rio de Janeiro. Na cidade, que representa 17,9% do Painel Nacional de Televisão, a rede pontuou 0,17 em maio, índice 54% superior ao da Record News e 467% maior que o obtido pela CNN – os outros canais noticiosos estão fora do ranking das 50 maiores audiências.

Nas outras cidades...

A situação da GloboNews é complicada nas outras regiões. Em São Paulo, o canal de notícias da Globo marcou 0,06 ponto no mês passado, mesmo índice obtido pela CNN (que já lidera também em Brasília) e apenas 0,01 a menos que a Jovem Pan. A Record News, com 0,10, foi a líder dos canais de notícias na capital paulistana. No PNT, a Record News e a GloboNews empataram em maio, cada uma com 0,09. A CNN, cada vez mais próxima da outrora carrasca, marcou 0,04 de média nacional.

As vantagens de ser carioca

Beatriz Segall - Reprodução/Globoplay Novelas

Beatriz SegallReprodução/Globoplay Novelas

Carioca de berço, o Grupo Globo também se destacou com outros canais em maio no Rio de Janeiro. O Globoplay Novelas, turbinado pela versão original de 'Vale Tudo', desbancou a RedeTV! e terminou o mês em quinto lugar na capital fluminense, com 0,38 ponto – apenas 0,15 a menos que a Band. Em sexto lugar, ficou o SporTV, canal esportivo do conglomerado, com 0,31. A RedeTV!, mesmo em sinal aberto, ficou em 7º lugar, com 0,25, e por pouco não acabou atrás dos 0,22 obtidos pela ESPN.

Bocardi no SBT

Rodrigo Bocardi - Rogério Pallatta/SBT

Rodrigo BocardiRogério Pallatta/SBT

Como antecipado em primeira mão pela Canal D em abril, Rodrigo Bocardi é oficialmente o mais novo contratado do SBT. Ele estreará em agosto no comando de um novo produto jornalístico, que será exibido apenas para a Grande São Paulo das 18h15 às 19h15. A última meia hora do projeto, entre 19h15 e 19h45, será transmitida nacionalmente. O projeto irá ao ar simultaneamente na programação da BocaTV, canal que o jornalista lançará nas plataformas digitais em breve.

É POP OU FLOP?

É pop... a performance de André Hernan na cobertura da Copa do Mundo no SBT. São poucos os profissionais que conseguem ter naturalidade em um programa de fofocas e em entradas no principal telejornal da emissora, e o repórter está fazendo bonito em ambos os setores.



É flop... o tratamento da Globo com a reta final de 'Guerreiros do Sol'. Sem o mínimo de planejamento, a emissora chegou ao ponto de condensar 7 capítulos originais do folhetim em apenas um na semana passada. É desrespeitoso com o público e com os envolvidos na trama.