Tiago Leifert - Rogério Pallatta/SBT

Tiago LeifertRogério Pallatta/SBT

Publicado 15/06/2026 00:00

O SBT está em festa com os bons resultados de audiência dos primeiros dias da Copa do Mundo. A performance do torneio está acima das expectativas da emissora, que apostava em uma disputa muito acirrada com a Band na maior parte das partidas – até aqui, o fantasma da concorrente não apenas foi superado, como a rival sequer conseguiu chegar perto dos jogos. A rede também se surpreendeu com o nítido enfraquecimento da performance da Globo, que também está sendo prejudicada pela CazéTV, que está emplacando os melhores desempenhos de toda a sua história.

Líder, mas com sabor amargo

O empate da seleção brasileira com o Marrocos rendeu 32 pontos de média para a Globo no Painel Nacional de Televisão, índice abaixo do esperado pela emissora, que sonhava em atingir ao menos 35 pontos com os jogos do Brasil. Foi o pior desempenho de uma partida nacional transmitida pela emissora em todas as Copas do Mundo. Sem ter o que comemorar de fato, a rede disparou um comunicado com uma constrangedora comparação, dizendo que o jogo conquistou os melhores resultados de sua faixa horária desde 2020, durante o confinamento da pandemia de coronavírus.

Boninho pede arrego

Boninho - Reprodução/Record

BoninhoReprodução/Record

Com medo de zerar a audiência no embate com o próximo jogo do Brasil, na sexta-feira (19), Boninho tirou a 'Casa do Patrão' no ar. Como o reality show disputaria audiência com a partida da seleção brasileira, o seu episódio foi simplesmente cancelado, segundo a programação enviada pela Record para a imprensa. O espaço da atração será ocupado por uma maratona de capítulos da novela 'Reis'.

A decisão é do robô

Disney+ - Reprodução/Disney

Disney+Reprodução/Disney

Disposta a tirar espaço da Netflix no mercado de streamings, a Disney prepara uma revolução no algoritmo de recomendações do Disney+. A plataforma anunciou um investimento pesado em inteligência artificial para emular a experiência ofertada pela concorrente. Segundo a companhia, a movimentação é fruto de uma “prioridade para reduzir o tempo gasto na busca por conteúdos”.

É POP OU FLOP?

É pop... a performance de Galvão Bueno em Brasil x Marrocos. O locutor, que estava longe de sua melhor forma em suas últimas narrações no Prime Video, deu um show no SBT. Ácido, atento e afinado, ele conseguiu fazer lembrar seus tempos áureos na Globo.



É flop... a performance de Virginia Fonseca em sua estreia no 'Domingão com Huck'. A influenciadora não mostrou ao que veio e tampouco justificou a sua contratação na primeira semana dando expediente no programa da Globo. Qualquer outro influenciador faria a mesma coisa.