Everaldo Marques - Divulgação/TV Globo

Everaldo MarquesDivulgação/TV Globo

Publicado 24/06/2026 00:00

A direção da Globo está mobilizada em um único objetivo: convencer a FIFA a reproduzir com o conglomerado o feito da CazéTV há quatro anos. Em 2022, no final da Copa do Mundo daquele ano, o canal anunciou que exibiria todas as partidas da edição seguinte do torneio. Agora, a rede quer fazer o mesmo anúncio na final do Mundial, que acontecerá em 19 de julho. A empresa não está medindo esforços para fechar um acordo com a federação o quanto antes, mesmo que sem exclusividade – algo desejado pela companhia, infeliz com a concorrência do YouTube e do SBT.

Os problemas do futebol

A Record não esconde sua insatisfação com as últimas determinações da CBF, que acabou com o horário escolhido pela emissora para as partidas dominicais do Brasileirão – até a pausa para a Copa do Mundo, os jogos eram às 20h30. Sob a alegação de privilegiar quem vai aos estádios, a confederação determinou que as partidas precisam começar no máximo às 19h30. Com isso, a rede terá que exibir jogos das 18h, transferindo o 'Domingo Espetacular' para o embate com o 'Fantástico'.

Minha bet, sua bet

Casemiro Miguel - Reprodução/CazéTV

Casemiro MiguelReprodução/CazéTV

A LiveMode está de olho na movimentação de influenciadores de esquerda nas redes sociais. Para a empresa, a demonização das ações de casas de apostas na CazéTV é fruto de uma campanha possivelmente orquestrada por alguma concorrente. Os executivos da companhia relembram, inclusive, que a Globo foi responsável por popularizar insights de bets patrocinadoras em jogos do Brasileirão, com um canal do Premiere fazendo narrações focadas exclusivamente em apostadores.

Investimento na Record

Tino Júnior - Reprodução/Record

Tino JúniorReprodução/Record

O crescimento de audiência do 'Balanço Geral RJ' empolgou a diretoria da Record, que estreou uma nova campanha institucional para divulgar o jornalístico. Com uso de realidade aumentada, Tino Júnior surge em uma comunidade, ressaltando a proximidade do noticioso com o público. Em várias ocasiões nas últimas semanas, ele ficou só 2 pontos atrás do RJ1, feito comemorado internamente.

É POP OU FLOP?

É pop... a atual fase do 'SBT Brasil'. A chegada da Copa do Mundo deu um novo gás para o jornal de Cesar Filho, que está sabendo dosar o noticiário esportivo com a cobertura política de forma mais eficiente que o 'Jornal Nacional', transformado em um 'Globo Esporte' noturno.



É flop... a insistência da Band em deixar a sua programação habitual contra os jogos da seleção brasileira. A ideia abortada de fazer transmissões alternativas das partidas era muito mais eficiente do que expor 'Brasil Urgente' e 'Jornal da Band' a vexames de audiência.