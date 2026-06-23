Leandro Hassum - Reprodução/Record

Leandro HassumReprodução/Record

Publicado 23/06/2026 00:00

Maior fracasso da TV em 2026, a 'Casa do Patrão' deve ter uma nova temporada em 2027. A Canal D apurou que o contrato do reality show com a Record e a Disney prevê a produção de quatro temporadas, uma por ano, e que ainda não há movimentação alguma para o vínculo seja rescindido. Pelo contrário: para a equipe do programa, Boninho tem dito que já planeja novidades para o segundo ano de sua problemática criação. Uma delas seria a mudança na seleção dos participantes, com anônimos passando a dividir espaço com celebridades, assim como no 'BBB'.

Falando na Record...

A emissora poupará, mais uma vez, a sua programação habitual do confronto com o Brasil na Copa do Mundo. Amanhã (24), no horário habitualmente destinado aos programas locais, a rede irá exibir o 'Jornal da Record' (às 18h) e uma sessão de filmes (às 19h45). Com a movimentação, a Record tenta não afetar a média de audiência semanal de seus programas tradicionais. A Band, que optou por seguir com sua grade normal, está tendo índices residuais contra as partidas da seleção brasileira.

Não colou

Virginia Fonseca - Reprodução/TV Globo

Virginia FonsecaReprodução/TV Globo

Virginia Fonseca não decolou na Globo. Contrariando as expectativas de Luciano Huck, que insistiu pessoalmente para que a influenciadora fosse contratada, o quadro da ex-apresentadora do SBT no 'Domingão com Huck' não empolgou. Além de não ter conseguido anunciantes, a ex-namorada de Vini Jr. derruba a audiência do programa durante suas participações. É improvável que ela seja incorporada ao elenco fixo da atração depois do término da Copa do Mundo.

De novo, só o Bocardi

Rodrigo Bocardi - Divulgação/SBT

Rodrigo BocardiDivulgação/SBT

O jornalístico que Rodrigo Bocardi comandará nos finais de tarde do SBT a partir do próximo mês não terá muitas novidades além do apresentador e de um bloco nacional antecedendo o 'SBT Brasil'. Praticamente toda a equipe do 'Aqui Agora' será remanejada para o novo projeto. A BocaTV, canal que o jornalista lançará em breve, contribuirá apenas com inserções de reportagens especiais.

É POP OU FLOP?

É pop... a performance do narrador Marcelo Hazan na cobertura da Copa do Mundo na CazéTV. Ele é, de longe, o melhor nome do canal no Mundial, e é o único que não se comporta como o locutor de um leilão de gado do Canal do Boi.



É flop... a volta do 'Você Decide', anunciada com pompa pela Globo. A nova versão do programa, agora transformado em um quadro do 'Domingão', é chata e sem graça. Não serve nem como um passatempo. É um exemplo perfeito de que certas coisas dos anos 1990 deveriam ter ficado por lá.