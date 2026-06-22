Casemiro Miguel - Divulgação/CazéTV

Casemiro MiguelDivulgação/CazéTV

Publicado 22/06/2026 00:00

A CazéTV despertou nos executivos da Globo um pesadelo que estava adormecido há anos: um player competitivo, provocativo e com muito dinheiro pra queimar. A situação, que remete aos tempos de “a caminho da liderança” da Record, está tirando o sono da emissora, que precisou se igualar aos seus concorrentes para fazer barulho durante a Copa do Mundo, disparando materiais com índices de audiência até então considerado triviais. É óbvio que as partidas da Globo seguem alcançando mais público do que o canal do YouTube, mas a questão não é essa: a emissora está com medo de perder mais torneios e anunciantes para a jovem, descolada e antenada concorrente.

Estatística freestyle

A variação da prévia para o consolidado de Brasil x Haiti no SBT na última sexta (19) foi de 46%, muito acima de qualquer margem de erro considerada aceitável pelo mercado publicitário. Institutos de pesquisa especializados em eleições já encerraram as suas atividades por muito menos. A falha do Ibope, que já foi solucionada na Argentina, seguirá acontecendo no Brasil: emissoras que apontam o problema têm recebido como resposta um singelo “é o que dá pra fazer com o que vocês pagam”.

Dizem por aí...

SBT - Divulgação/SBT

SBTDivulgação/SBT

Fontes bem-informadas da Canal D asseguram que já está tudo certo para que o SBT transfira o controle de sua filial no Rio Grande do Sul para o Grupo SCC, que administra a afiliada da emissora em Santa Catarina. Os resultados da emissora em Porto Alegre estão abaixo das expectativas em todos os sentidos, tal qual acontecia em Belém, na filial atualmente controlada pelo Grupo Norte.

Band se arrepende de novela

Dona Beja - Reprodução/Band

Dona BejaReprodução/Band

A Band está arrependida de ter comprado a novela 'Dona Beja'. O folhetim, que já não teve tanto sucesso na HBO Max, virou um imenso fracasso na programação da emissora – é muito provável que você, caro leitor, sequer saiba que a novela está em cartaz na rede. Já há a certeza de que a faixa da produção será descontinuada no próximo mês, com o horário sendo ocupado por reapresentações.

É POP OU FLOP?

É pop... a ideia da Record em levar apresentadores de suas afiliadas para o 'Acerte ou Caia!'. Não é uma reinvenção da roda, mas é uma forma de prestigiar quem veste a camisa da emissora pelo país. Além disso, é uma movimentação eficiente para aumentar o ibope do game show fora de São Paulo.



É flop... a 'Central da Copa', da Globo. O programa precisa melhorar muito, mas muito mesmo, para ser considerado ruim. Não funciona como esportivo e menos ainda como um humorístico. É uma tentativa constrangedora de fazer graça, mas com um bando de pessoas sem química entre si.