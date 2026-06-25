Boninho e Tiago Leifert - Divulgação/SBT

Boninho e Tiago LeifertDivulgação/SBT

Publicado 25/06/2026 00:00

O 'The Voice Brasil' terá um elemento inédito em sua nova temporada. Os participantes do reality musical do SBT e do Disney+ vão ficar confinados, sem nenhum contato com o mundo exterior. A novidade faz parte das informações apresentadas aos interessados em uma vaga no formato – as inscrições foram abertas na tarde de ontem (24). De acordo com a emissora, “os candidatos devem permanecer durante cerca de 10 dias na cidade de São Paulo, em local a ser designado, juntamente com outros participantes e sem qualquer espécie de comunicação com o mundo exterior”.

Depende do ponto de vista

Os jogos da Série B estão vivendo extremos diferentes na RedeTV! e na XSports. Depois de um ano com bons índices de audiência na emissora de Amilcare Dallevo Jr., as partidas estão com números quase residuais em 2026. No canal esportivo mantido por uma rede de papelarias, os jogos não raramente alcançam 1 ponto de audiência, superando até mesmo a Band. Vai entender...

Grade voadora

Letícia Colin e Antônio Fagundes - Divulgação/TV Globo

Letícia Colin e Antônio FagundesDivulgação/TV Globo

Mesmo tendo quase três vezes mais público que o SBT nos jogos da seleção brasileira, a Globo não esconde seu pânico da concorrente. Ontem (24), a emissora simplesmente não comunicou aos telespectadores como ficaria a sua programação até às 13h. Novelas e telejornais foram tirados do ar (ou tiveram seus horários alterados) sem nenhum aviso prévio, algo sem precedentes na história da rede, que até então sempre divulgava a grade ao público e a imprensa com muita antecedência.

Eliana em alta

Eliana - Reprodução/TV Globo

ElianaReprodução/TV Globo

Invicto diante do 'Domingo Legal' em sua primeira temporada, o 'Em Família com Eliana' ganhará mais tempo de arte em seu retorno ao ar, no dia 12 de julho. O programa ganhará cerca de 20 minutos, que serão tirados da 'Temperatura Máxima' e do 'Bora pro Jogo'. A ideia é deixar a atração mais bem costurada, aumentando o tempo de desenvolvimento dos principais quadros do programa.

É POP OU FLOP?

É pop... o 'Torcida SBT', transmitido nos dias em que a seleção brasileira joga na Copa do Mundo. É até difícil dizer qual foi a última vez que Tiago Leifert esteve tão feliz à frente de um programa. Ele está dando um baile em muita gente com experiência em programas de auditório.



É flop... as constantes falhas técnicas do sinal 4K do SporTV nas partidas do Mundial. A imagem é ótima e incomparável com a das outras emissoras, mas o áudio está sofrível. A equipe técnica do canal não sabe equalizar o áudio ambiente dos estádios com os comentários e a locução, tornando a narração inaudível em diversos momentos.