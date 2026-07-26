MC Carol interpreta Mirtes em Quem Ama Cuida - Beatriz Damy / TV Globo

MC Carol interpreta Mirtes em Quem Ama Cuida Beatriz Damy / TV Globo

Publicado 26/07/2026 05:00

Rio - Depois de estrear como atriz na série "Impuros", do Disney+ em 2023, MC Carol decidiu que queria ir além da música. O impulso veio em um momento delicado: com poucos shows, enfrentando dificuldades financeiras e endividada, ela resgatou o contato de uma produtora da Globo, pediu uma oportunidade para fazer um teste e acabou conquistando um papel em "Quem Ama Cuida". Na novela das 21h, a cantora interpreta Mirtes, uma personagem completamente diferente da imagem que construiu nos palcos. Em entrevista, ela fala sobre o papel no folhetim e a nova fase da carreira. Confira!

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- Como surgiu a oportunidade de fazer 'Quem Ama Cuida'?



Ano passado foi um período muito difícil para mim. Eu estava praticamente sem shows, sem dinheiro e endividada. Entrei numa agência de atores e lembrei de uma produtora da Globo que tinha me convidado para fazer uma participação em "Travessia", mas na época eu não consegui porque estava em turnê pela Europa. Procurei o contato dela e perguntei se existia algum teste que eu pudesse fazer. Ela me passou um monólogo, participei de uma oficina de atores e, meses depois, veio o convite para a novela.



- Você imaginava que faria uma personagem como a Mirtes?



Não. Achei que fariam uma personagem parecida com a Marcelão, de Impuros: uma mulher agressiva, que grita, que vive cercada de homens. Quando me apresentaram a Mirtes, uma mulher amorosa, calma, mãe de família, fiquei muito surpresa. E mais surpresa ainda quando soube que não seria uma participação, mas um contrato até o fim da novela.



- O que fez você aceitar esse desafio?



Deu muito medo. É a novela das nove, uma responsabilidade enorme. Mas não tinha como recusar uma oportunidade dessas. Acho que foi a coisa mais incrível que aconteceu na minha vida profissional. Já chorei várias vezes de felicidade e de gratidão por estar trabalhando com pessoas que admiro desde criança.



- Como foi dividir cena com atores que você sempre admirou?



Foi emocionante. Fiz uma cena com o Tony Ramos e pintei um quadro para presenteá-lo. Depois me contaram que ele ficou emocionado. Eu chorei antes da gravação, chorei depois e agradeci muito a Deus. Também tenho aprendido muito com a Jennifer [Nascimento], que sempre bate texto comigo antes das cenas e me ajuda bastante.



- Você disse que a Mirtes se parece mais com a Carolina do que com a MC Carol. Por quê?



As pessoas conhecem a MC Carol do palco, gritando, cantando funk e passando uma imagem de mulher durona. Mas a Carolina é diferente. Eu não bebo, não fumo, gosto de cozinhar, adoro natureza, silêncio e meu lazer é ir ao cinema. Acho legal que as pessoas estejam conhecendo esse lado mais calmo através da Mirtes.



- Qual foi o maior desafio da novela?



Decorar texto já é difícil, mas na novela você também precisa decorar os movimentos. O diretor diz exatamente onde você deve andar, o que pegar, para onde olhar, tudo sem atrapalhar a câmera nem os colegas. No palco eu faço o show do jeito que quiser. Na novela existe uma disciplina muito maior.



- Hoje você já se sente mais segura como atriz?



Não. E nem quero me sentir totalmente segura. Quando a gente acha que sabe tudo, para de evoluir. Prefiro continuar estudando, tentando melhorar e aprendendo todos os dias. No fim de cada gravação volto para casa feliz por ter cumprido a missão, mas no dia seguinte já começa outro desafio.



- Como tem sido a reação do público à MC Carol atriz?



O mais engraçado é que muita gente nem me reconhece. Vejo comentários perguntando: "Essa é a MC Carol?". Outros só descobrem quando escutam minha voz. Acho isso muito legal porque mostra que a Mirtes é completamente diferente da imagem que as pessoas tinham de mim.



- Depois dessa experiência, você pretende continuar atuando?



Claro. Não pretendo parar de cantar nem de atuar. Inclusive gravei um álbum de pagode inspirado nesse momento da novela, que pretendo lançar este mês. Também continuo desenhando. Quero seguir conciliando essas três coisas.



- Se pudesse resumir esse momento da sua vida em uma frase, qual seria?



"Estou colhendo o que plantei." Vivi muitos anos só para o trabalho. Perdi aniversários, passei quase 20 anos sem ir à praia, cheguei a pesar quase 200 quilos e precisei mudar completamente minha vida. Aguentei muita humilhação no começo da carreira, fazendo shows por R$ 50, mas sempre acreditei que um dia seria reconhecida como artista. Acho que 2026 representa exatamente isso.