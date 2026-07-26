Erika Januza e Arlindinho - Reprodução/Instagram

Erika Januza e Arlindinho Reprodução/Instagram

Publicado 26/07/2026 10:30

Rio - Erika Januza publicou uma reflexão nas redes sociais na noite deste sábado (25), em meio aos rumores sobre o fim do relacionamento com Arlindinho . A atriz compartilhou uma sequência de imagens sobre a flor de lótus e agradeceu as mensagens de apoio que recebeu dos seguidores.

"Uma das poucas tatuagens que tenho. Muito obrigada a todos pelas mensagens! Quando tiver palavras, falo com vocês. Um fds abençoado!", escreveu ela na legenda.

O conteúdo publicado por Erika associa o nascimento da flor de lótus, que cresce na lama, aos momentos difíceis da vida. "A flor de lótus não espera uma lama melhor. Não espera água limpa. Ela simplesmente... começa", diz um dos trechos. Outra mensagem afirma: "A lama não está impedindo a flor de lótus. A lama está alimentando ela."

Amigos famosos deixaram mensagens de carinho nos comentários. Jennifer Nascimento demonstrou apoio à atriz. "A gente recomeça quantas vezes for preciso. Sempre! Você é gigante, minha amiga", declarou. Tati Machado e Paloma Bernardi também publicaram emojis de coração.

As especulações sobre uma possível separação ganharam força depois que Erika deixou de seguir Arlindinho e retirou do perfil as fotos ao lado do cantor. A mudança ocorreu após a divulgação de um vídeo que, segundo a colunista Fábia Oliveira, mostraria o artista na saída de uma casa de swing acompanhado por duas mulheres.

Procuradas pelo O DIA, a assessoria de Erika Januza não se manifestou. O espaço segue em aberto.