Larissa Manoela e André Luiz Frambach fazem arraiá em nova mansão - Reprodução / Instagram

Larissa Manoela e André Luiz Frambach fazem arraiá em nova mansãoReprodução / Instagram

Publicado 26/07/2026 12:27

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Nas redes sociais, Larissa compartilhou registros do encontro e comemorou a nova fase ao lado do marido. "Primeiro de muitos momentos felizes com os nossos amigos que teremos aqui, se Deus quiser", escreveu a atriz.O evento contou com elementos tradicionais de uma festa julina, como comidas típicas, barraca do beijo e karaokê. A programação também ganhou uma roda de samba improvisada pelos anfitriões e pelos convidados.Larissa e André decidiram se mudar para uma casa maior. O imóvel ainda passará por uma reforma antes de se tornar a residência definitiva do casal.