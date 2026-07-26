Xuxa no primeiro show de despedida em São Paulo - Patrícia Devoraes /Brazil News

Xuxa no primeiro show de despedida em São PauloPatrícia Devoraes /Brazil News

Publicado 26/07/2026 11:09

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O repertório reuniu faixas como “Doce Mel”, “Abecedário da Xuxa”, “Lua de Cristal”, “Ilariê” e “Arco-Íris”. O espetáculo foi dividido em seis blocos, com cenários, figurinos e coreografias inspirados em fases da trajetória da apresentadora na televisão e na música.A apresentação também incluiu canções voltadas ao público infantil, entre elas “Cinco Patinhos”, “Estátua”, “Soco, Bate, Vira” e uma sequência dedicada ao personagem Txutxucão.As Paquitas participaram de um dos blocos do show. Ao lado de Xuxa, elas cantaram “Fada Madrinha (É Tão Bom)”, “Sonho de Verão”, “Trocando Energia” e “Pra Sempre Paquitas”.O repertório ainda trouxe músicas associadas ao programa “Planeta Xuxa”, como “Libera Geral”, “Marquei um X”, “Dinda ou Dindinha” e “Tindolelê”. Na parte final, a artista apresentou “Lua de Cristal” e “Ilariê”, que recebeu trechos das versões em espanhol e inglês.A estreia terminou com uma versão instrumental de “Doce Mel” e com a música “Beijinho, Beijinho”. A turnê prevê a despedida da tradicional nave, elemento usado por Xuxa em programas de televisão e apresentações ao longo da carreira.