Xuxa no primeiro show de despedida em São PauloPatrícia Devoraes /Brazil News

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Letícia Montrezor
Rio - Xuxa, de 63 anos, estreou neste sábado (25), em São Paulo, a turnê "O Último Voo da Nave". A apresentação, realizada no Nubank Parque, São Paulo, marcou o início da despedida da nave usada pela artista em diferentes momentos da carreira. Ela subiu ao palco por volta das 20h e apresentou músicas lançadas ao longo de quatro décadas.
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Xuxa no primeiro show de despedida em São Paulo - Patrícia Devoraes /Brazil News
Nave da Xuxa no primeiro show de despedida em São Paulo - Patrícia Devoraes /Brazil News
Xuxa no primeiro show de despedida em São Paulo - Patrícia Devoraes /Brazil News
Xuxa no primeiro show de despedida em São Paulo - Patrícia Devoraes /Brazil News
Xuxa no primeiro show de despedida em São Paulo - Patrícia Devoraes /Brazil News
Xuxa no primeiro show da turnê 'O Último Voo da Nave' - Reprodução / Instagram

O repertório reuniu faixas como “Doce Mel”, “Abecedário da Xuxa”, “Lua de Cristal”, “Ilariê” e “Arco-Íris”. O espetáculo foi dividido em seis blocos, com cenários, figurinos e coreografias inspirados em fases da trajetória da apresentadora na televisão e na música.

A apresentação também incluiu canções voltadas ao público infantil, entre elas “Cinco Patinhos”, “Estátua”, “Soco, Bate, Vira” e uma sequência dedicada ao personagem Txutxucão.

As Paquitas participaram de um dos blocos do show. Ao lado de Xuxa, elas cantaram “Fada Madrinha (É Tão Bom)”, “Sonho de Verão”, “Trocando Energia” e “Pra Sempre Paquitas”.

O repertório ainda trouxe músicas associadas ao programa “Planeta Xuxa”, como “Libera Geral”, “Marquei um X”, “Dinda ou Dindinha” e “Tindolelê”. Na parte final, a artista apresentou “Lua de Cristal” e “Ilariê”, que recebeu trechos das versões em espanhol e inglês.

A estreia terminou com uma versão instrumental de “Doce Mel” e com a música “Beijinho, Beijinho”. A turnê prevê a despedida da tradicional nave, elemento usado por Xuxa em programas de televisão e apresentações ao longo da carreira.
 