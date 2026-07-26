Xuxa no primeiro show de despedida em São PauloPatrícia Devoraes /Brazil News
O repertório reuniu faixas como “Doce Mel”, “Abecedário da Xuxa”, “Lua de Cristal”, “Ilariê” e “Arco-Íris”. O espetáculo foi dividido em seis blocos, com cenários, figurinos e coreografias inspirados em fases da trajetória da apresentadora na televisão e na música.
A apresentação também incluiu canções voltadas ao público infantil, entre elas “Cinco Patinhos”, “Estátua”, “Soco, Bate, Vira” e uma sequência dedicada ao personagem Txutxucão.
As Paquitas participaram de um dos blocos do show. Ao lado de Xuxa, elas cantaram “Fada Madrinha (É Tão Bom)”, “Sonho de Verão”, “Trocando Energia” e “Pra Sempre Paquitas”.
O repertório ainda trouxe músicas associadas ao programa “Planeta Xuxa”, como “Libera Geral”, “Marquei um X”, “Dinda ou Dindinha” e “Tindolelê”. Na parte final, a artista apresentou “Lua de Cristal” e “Ilariê”, que recebeu trechos das versões em espanhol e inglês.
A estreia terminou com uma versão instrumental de “Doce Mel” e com a música “Beijinho, Beijinho”. A turnê prevê a despedida da tradicional nave, elemento usado por Xuxa em programas de televisão e apresentações ao longo da carreira.
Entrada da XUXA no Último Show da Nave pic.twitter.com/iEFQeZAFOF— Bruno Di Maio (@BruDiMaio) July 25, 2026
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