Endrick, o irmão, a mulher Gabriely e sua mãe Cíntia - Reprodução / Instagram

Endrick, o irmão, a mulher Gabriely e sua mãe CíntiaReprodução / Instagram

Publicado 26/07/2026 15:08

Rio - Cíntia Ramos, mãe de Endrick, publicou neste sábado (25) uma foto ao lado de Gabriely Miranda durante o chá de bebê de Kendrick , primeiro filho do jogador com a influenciadora. O registro surgiu após meses de rumores sobre uma possível relação conturbada entre as duas.





Na imagem, Cíntia aparece sorridente, com a mão sobre a barriga da nora. Endrick e o irmão, Noah, também participaram do clique. Na legenda, a empresária celebrou o encontro e destacou a emoção da família com a chegada do bebê.



“Existem dias que Deus escreve de uma forma tão linda que se tornam inesquecíveis. O chá de bebê do nosso querido Kendrick foi exatamente assim: um dia cercado de felicidade, abraços e risadas, emoção e a alegria de esperar por uma vida tão preciosa”, escreveu.



Cíntia também agradeceu aos convidados e citou o cuidado com os preparativos da comemoração. “Cada detalhe foi preparado com muito carinho, e ver muitas pessoas reunidas celebrando a sua chegada fez meu coração transbordar de gratidão. Obrigada a todos que estiveram presentes e fizeram parte desse momento tão especial”, afirmou.



Gabriely reagiu à homenagem nos comentários. “Amém amém”, escreveu. Endrick também deixou uma mensagem para a mãe: “Te amo, mãe”.



A publicação ganhou repercussão por causa das especulações sobre a convivência entre Cíntia e Gabriely. Os rumores começaram ainda no início do namoro do jogador com a influenciadora e cresceram após postagens interpretadas como indiretas nas redes sociais. Nenhuma das duas confirmou qualquer desentendimento.