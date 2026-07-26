Deborah Secco revela que teve arma apontada durante confusão no trânsito - Reprodução / Youtube

Deborah Secco revela que teve arma apontada durante confusão no trânsitoReprodução / Youtube

Publicado 26/07/2026 16:38

Rio - Deborah Secco revelou que viveu um momento de tensão no trânsito após se envolver em uma confusão com outro motorista. Durante uma entrevista ao podcast "A Cúpula", a atriz contou que o homem apontou uma arma para ela por acreditar que estava sendo perseguido.

Segundo Deborah, o episódio começou após ela fechar o carro do motorista sem perceber. A artista admitiu que costuma se distrair ao volante e relatou que já precisou lidar com outras discussões no trânsito.

"Eu dirijo muito bem, mas sou um pouco desatenta. Então, às vezes, fecho uma pessoa ou outra. Já saiu gente para brigar. Eu abaixo o vidro e falo: ‘Ô, moço, me desculpa, eu dirijo um pouco mal’. As pessoas ficam desnorteadas quando me veem", declarou.

A atriz afirmou que tenta resolver as situações com bom humor. "Eu falo: ‘Desculpa, eu sou ruim, moço. Não briga comigo porque sou ruim!’", brincou.

Na sequência, Deborah relembrou o episódio mais delicado. De acordo com ela, o motorista saiu do veículo armado após interpretar a atitude como uma perseguição.

"Já saíram com arma para mim, porque eu fechei o cara. Ele já veio e disse: ‘Você está me perseguindo!’. Falei: ‘Eu? Eu nem vi, moço. Estava no telefone, desculpa!’", contou.

Ao reconhecer a atriz, o homem reagiu com surpresa. "Ele falou [apontando a arma:] ‘Porra, Deborah Secco!’", relatou. Ela respondeu: "Sou ruim, moço, desculpa! [Estava] desatenta, falando com a enfermeira da escola da minha filha".

Apesar do susto, a situação terminou sem feridos ou outros danos.