Mick Jagger, Luciana Gimenez e LucasReprodução do Instagram

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Isabelle Rosa
Rio - Vocalista da banda The Rolling Stones, Mick Jagger completou 83 anos, neste domingo (26), e ganhou uma homenagem de Luciana Gimenez por meio das redes sociais. A apresentadora publicou uma foto ao lado do artista e do filho deles, Lucas Jagger, e escreveu: "Feliz aniversário, querido".
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Mick Jagger e o filho, Lucas - Reprodução do Instagram
Mick Jagger, Luciana Gimenez e Lucas - Reprodução do Instagram
Lucas, de 27 anos, também parabenizou o pai ao publicar um clique ao lado dele no Instagram Stories. "Happy birthday, Dadda (Feliz aniversário, papai)", felicitou ele, que atualmente mora em Nova York, nos Estados Unidos, onde se formou em Artes Literárias pela Universidade de Nova York (NYU). 
Luciana e Mick tiveram um rápido envolvimento no final dos anos 90, e em 1999 nasceu Lucas. Além do primogênito, Luciana é mãe de Lorenzo, fruto de seu antigo casamento com Marcelo de Carvalho.
 
 